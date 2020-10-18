به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد.

متن پیام وزیر ارشاد به جشنواره سی‌وسوم به شرح زیر است:

«به نام خدا

فیلم‌های کودکان و نوجوانان، بخش قابل افتخار از سینمای ایران است که در پرتو اندیشه‌های انسانی، قله‌های رفیع عزت و افتخار را با تکیه بر درایت و تفکر هنرمندان فتح کرده و درفش فضایل ناب اخلاقی را جاودانه ساخته است.

به عنوان یک مسلمان ایرانی، نمی‌توان افتخارات بین‌المللی این گونه آثار نمایشی را که نشأت گرفته از ارزش‌های متعالی است، نادیده انگاشت.

در آستانه‌ برگزاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، هنر دوستان این مرز و بوم، نظاره‌گر درخت برومند سی و سه‌ ساله‌ای است که در سایه‌سار آن، مسیر سینمای کودک و نوجوان ایران تجربه‌های پرثمری را پیموده و در پیش خواهد داشت.

با تغییر سبک زندگی نشأت گرفته از گسترش کووید ۱۹، دست‌اندرکاران جشنواره، همدوش با هنرآفرینان این عرصه همچون دوران حماسه‌ساز دفاع مقدس، درصدد هستند تا تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کنند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی سازندگان فیلم‌های کودکان و نوجوانان که با مساعی و تلاش‌های خالصانه خویش، چراغ پرفروغ این رویداد فرهنگی را روشن نگاه داشته‌اند، امیدوارم در سایه عنایات خداوند متعال، شاهد شور و طراوت نوجویان این گونه از سینما باشیم.»