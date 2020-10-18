جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره «ورشو» برای «نهنگ سفید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سی و ششمین دوره جشنواره فیلم «ورشو» از ۱۸ تا ۲۷ مهرماه ۹۹ به صورت حضوری [فیزیکی] در کشور لهستان برگزار شد و انیمیشن «نهنگ سفید» به کارگردانی امیر مهران که تنها نماینده ایران در بخش رقابتی این رویداد بود، جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره را کسب کرد. این جایزه راهگشای حضور «نهنگ سفید» در آکادمی اسکار خواهد بود.

این انیمیشن کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای، تمی جهانشمول دارد و روایتگر تلاش مردی تنهاست که در پی یافتن دوستانی است که سالیان پیش در یک حمله هوایی از دست داده است. یک نهنگ سفید تنها نشانه‌ای است که او دارد ...

«نهنگ سفید» محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بوده و پخش بین‌المللی آن بر عهده فهیمه (رها) پورقاسم است.

عوامل ساخت این فیلم انیمیشن که بدون دیالوگ است، عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: امیر مهران، متحرک‌ سازی: جلال نعیمی، طراحی فضا و کانسپت: نعیم آزاد، طراحی شخصیت: ابوالفضل برومندی، آهنگساز: پژمان خلیلی، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی و محمد قاسمی، افکت و کامپوزیت سه‌بعدی: مسعود تقی‌مومنی، کامپوزیت و تدوین: امیر مهران، استوری‌بورد: عمار قنبرزاده، تصحیح رنگ و نور: حمیدرضا فطوره‌چیان. برنا جمشیدی، مدل‌سازی سه‌بعدی: محمد شهرابی، ساخت تیزر: آرین وزیردفتری، مجری طرح: استودیو آدورن.