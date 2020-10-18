قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران حامی ناجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در آئین تجلیل از خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرماندهان شاخص و پیشکسوت ناجا ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس خصوصاً شهدای ناجا و درود و سلام بر روح بلند و ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز مدظله العالی گفت: حلول ماه ربیع الاول و همچنین هفته ناجا را خدمت تمامی همکاران تبریک عرض می‌کنم؛ امیدواریم که تا پایان این هفته بتوانیم خدمات مضاعفی را به مردم عزیز ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه انصافاً نیروی انتظامی محل بسیار خوبی برای خدمت کردن است، عنوان کرد: امروز به حول و قوه الهی و هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و همت فرماندهان و مدیران هماهنگی خوبی در نیروی انتظامی وجود دارد و امور به خوبی پیش می‌رود، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و اجرایی شدن منویات مقام عظمای ولایت فاصله داریم.

فرمانده ناجا تصریح کرد: امیدواریم با لطف و عنایت الهی، همت همکاران و تکنولوژیهای روز مسیر پیش رو را در رسیدن به پلیس تراز انقلاب اسلامی با سرعت و دقت بیشتری طی کنیم؛ انصافاً در این زمینه نیروی انتظامی تاکنون نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

این مقام انتظامی عنوان کرد: پلیس امروز ضمن انجام وظیفه ذاتی خود (حفظ نظم و امنیت و دفاع از جان و ناموس مردم) در کنار مردم در حال خدمت رسانی است؛ مقام معظم رهبری درباره نیروی انتظامی فرموده اند: ناجا یک ویژگی دارد و آن این است که یک نهاد خدمتی و خدمتگزار است، که این امر باعث افتخار برای ما است و بایستی در راستای ارتقا آن بیش از گذشته تلاش کنیم.

سردار اشتری به نقش ناجا در دوره شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: در این دوره نیروی انتظامی از همان روزهای اول با تمام ظرفیت ورود پیدا کرد و در برخورد با مفسدان و اخلالگران، مدیریت فضای مجازی، تجهیز بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کرونایی و … به خوبی وظایف خود را انجام داد.

وی ادامه داد: امروز نیز نیروی انتظامی برای آسایش مردم در جامعه با اخلالگران نظم و امنیت با اقتدار برخورد می‌کند که بحمد اله قوه قضائیه نیز در این زمینه حامی ناجا است.

این مقام انتظامی در ادامه با بیان اینکه امروز در مراسم صبحگاه ناجا (همزمان با هفته نیروی انتظامی) آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند عنوان کرد: امیدواریم بیانات ایشان باعث تقویت روحیه همکاران ما و بهتر انجام شدن مأموریت‌ها در نیروی انتظامی شود.

سردار اشتری گفت: ناجا با اقتدار توأم با رأفت و مهربانی، عقلانیت و هوشمندی امور خود را پیش می‌برد البته موانعی نیز وجود دارد که تا حدودی مرتفع شده است.

فرمانده ناجا به موضوع معیشت کارکنان و اهمیت آن نیز اشاره و عنوان کرد: در تمامی دوره‌ها موضوع معیشت کارکنان از اولویت‌ها بوده که بحمداله تاکنون نیز کارهای مطلوب و چشمگیری انجام شده و امیدواریم بتوانیم با ظرفیت‌های موجود حداقل امکانات را برای همکاران منظور کنیم.

وی خاطر نشان کرد: خوشحال هستیم که امروز در خدمت شما خانواده‌های معزز شهدا، پیشکسوتان و جانبازان هستیم؛ یکی از برنامه‌های خوب نیروی انتظامی در این هفته دیدار و تکریم از این عزیزان گرانقدر است.

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه ما امیدوار به نصرت الهی هستیم خاطر نشان کرد: ان شاء الله دعای خیر مقام عظمای ولایت و همچنین خانواده معزز و گرانقدر شهدا، جانبازان و ایثارگران تسهیل کننده راه دشوار پیش روی ما باشد.