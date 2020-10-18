به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: همه مسائل از جمله مسابقات فوتبال تحت تأثیر موضوع کرونا قرار گرفته است و برای برگزاری مسابقات منتظر نظر ستاد کرونا هستیم.

وی با اشاره به آمادگی هیئت فوتبال استان بوشهر برای برگزاری مسابقات در رده‌های مختلف، اضافه کرد: آئین نامه مسابقات و دستورالعمل‌های مورد نیاز را تدوین و پس از تأیید در هیئت رئیسه، ابلاغ شده است.

دبیر هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: اخیراً نامه‌ای از طرف هیئت فوتبال استان بوشهر به باشگاه‌ها اعلام شده و از آنها خواسته‌ایم که در صورت اینکه مجوز برگزاری مسابقات از طرف ستاد کرونای استان صادر شده، تمایل خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کنند.

وی افزود: اگر چه برنامه مسابقات سال جاری را به شکل کامل و در قالبی کلان هدف گذاری کرده‌ایم اما به دلیل شرایط خاص کرونایی و عدم پیش بینی وضعیت این ویروس منحوس در آینده، به شکل هفتگی و کوتاه مدت برنامه‌ها را اعلام می‌کنیم تا تیم‌ها چالشی بابت هزینه سفر و تهیه و تدارک نداشته باشند.

مرادی با اعلام اینکه زمان دقیق مسابقات استانی و زیرگروه‌های کشوری مشخص نشده است، گفت: زمان آغاز مسابقات فوتبال در استان، تابع تصمیمات ستاد کرونای این استان است و با توجه به مکاتبات انجام شده، منتظر اعلام رسمی این ستاد هستیم.

دبیر هیئت فوتبال استان بوشهر با اعلام اینکه در آخرین نشستی که با دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران پیرامون آغاز مسابقات لیگ‌های استانی، در این خصوص گفتگو شده است، بیان کرد: در آن نشست تاکید شد که آغاز مسابقات فوتبال در سطح استان‌ها، صرفاً با مجوز ستاد کرونای آن استان قابل انجام است.

وی ادامه داد: پس از اینکه مجوز برگزاری مسابقات از ستاد کرونای استان دریافت شد، یک زمان مشخص برای شروع تمرین تیم‌ها در نظر گرفته می‌شود و پس از آن لیگ‌های استانی آغاز می‌شود.

مرادی یادآور شد: به زودی پنجره نقل و انتقالات برای تیم‌های استانی باز می‌شود که پیش از آن، اطلاع رسانی لازم نیز انجام می‌شود.