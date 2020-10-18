فراخوان پیچینگ جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» قصد دارد از طرح‌های تولیدی مستند با ویژگی‌های خلاقانه، اقتصادی، دارای لحظه‌های ناب و با قابلیت حضور در عرصه بین‌المللی حمایت کند.

مستندسازان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت جشنواره فرم ثبت طرح بخش پیچینگ «سینماحقیقت» را تکمیل کرده و ارائه کتبی خود شامل tag line که در واقع ایده ممتاز، موجز و شعارگونه‌ی طرح است (حداکثر در یک جمله کوتاه ۷ تا ۱۰ کلمه‌ای)، log line یا خلاصه کوتاه یک جمله‌ای (حداکثر ۳۰ کلمه)، خلاصه طرح (‌۱۵۰ کلمه‌ای)، مدت زمان تولید، پیش‌بینی هزینه پروژه و سوابق کاری خود را حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه ۹۹ ثبت کنند.

فیلمسازان علاقمند برای آشنایی هرچه بیشتر با مقوله «پیچینگ» به‌صورت رسمی و بالا بردن دانش اخذ فاند می‌توانند به مطالب ارائه شده در کارگاه‌های EDN هشتمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» که در قالب DVD ارائه شده است و یا بخش جلب سرمایه و DocPro در کارگاه‌های آموزشی جشنواره نهم و دهم «سینماحقیقت» رجوع کنند.

ارائه طرح مستند Pitching Panel جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» فقط از طریق وب‌سایت جشنواره «سینماحقیقت» میسر خواهد بود.