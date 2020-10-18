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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۸

فراخوان پیچینگ جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

فراخوان پیچینگ جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

فراخوان پیچینگ چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی مقدم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» قصد دارد از طرح‌های تولیدی مستند با ویژگی‌های خلاقانه، اقتصادی، دارای لحظه‌های ناب و با قابلیت حضور در عرصه بین‌المللی حمایت کند.

مستندسازان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت جشنواره فرم ثبت طرح بخش پیچینگ «سینماحقیقت» را تکمیل کرده و ارائه کتبی خود شامل tag line که در واقع ایده ممتاز، موجز و شعارگونه‌ی طرح است (حداکثر در یک جمله کوتاه ۷ تا ۱۰ کلمه‌ای)، log line یا خلاصه کوتاه یک جمله‌ای (حداکثر ۳۰ کلمه)، خلاصه طرح (‌۱۵۰ کلمه‌ای)، مدت زمان تولید، پیش‌بینی هزینه پروژه و سوابق کاری خود را حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه ۹۹ ثبت کنند.

فیلمسازان علاقمند برای آشنایی هرچه بیشتر با مقوله «پیچینگ» به‌صورت رسمی و بالا بردن دانش اخذ فاند می‌توانند به مطالب ارائه شده در کارگاه‌های EDN هشتمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» که در قالب DVD ارائه شده است و یا بخش جلب سرمایه و DocPro در کارگاه‌های آموزشی جشنواره نهم و دهم «سینماحقیقت» رجوع کنند.

ارائه طرح مستند Pitching Panel جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» فقط از طریق وب‌سایت جشنواره «سینماحقیقت» میسر خواهد بود.

کد مطلب 5050819
زهرا منصوری

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