یک روز هم نمی توان جامعه را بدون حضور پلیس تصور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما بعد از ظهر امروز در دیدار با فرمانده و جمعی از مدیران انتظامی استان، هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه روزی کارکنان پلیس در مأموریت‌های مختلف قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه خدمت و تلاش مأموران پلیس عبادت است، گفت: این تلاش و خدمات شایسته برای رضای الهی و در راستای امنیت بخشی در جامعه صورت می‌گیرد و در نزد خداوند متعال خالی از اجر و پاداش نیست.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه امنیت یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است که در جامعه توسط پلیس برقرار شده است، گفت: حتی یک روز را هم نمی‌توان جامعه را بدون حضور نیروهای پلیس تصور کرد چرا که هرج و مرج، بی نظمی و هنجارشکنی همه را به ستوه خواهد آورد.

وی یادآوری کرد: حضور پلیس به تنهایی در جامعه امنیت بخش است و می‌تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها را بگیرد چرا که عموم مجرمان بر این باورند که دست توانمندی برای مقابله با آنها و دستگیریشان وجود دارد.

علما ادامه داد: رضایتمندی اکثر مردم از عملکرد پلیس به خوبی نشان دهنده زحمات و تلاش‌های شبانه روزی مأموران پلیس است که بی هیچ ادعایی انجام وظیفه کرده و برای رضای خدا و مردم زحمت می کشند که قابل ستایش است.

وی ایران اسلامی را به فرموده رهبر معظم انقلاب ام القرای جهان معرفی کرد و گفت: امروز نگاه همه دنبال به ایران است و به الگویی برای بسیاری کشورهای آزادی خواه و ظلم ستیز تبدیل شده است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: در طول ۴۱ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد هجمه‌های زیادی علیه کشور و نظام از سوی دشمنان وارد شده اما با این حال جمهوری اسلامی در دنیا درخشیده است و همین درخشش باعث عصبانیت سران آمریکا و دیگر کشورهای مستکبر شده است.

وی با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران، گفت: این تحریم‌ها و رفتارهای خصمانه آمریکا حاکی از پشیرفت های خیره کننده جمهوری اسلامی و یاس و زبونی دشمنان مقابل انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بار دیگر با تبریک هفته ناجا، امنیت موجود در استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی و از تلاش‌های سردار جاویدان فرمانده و دیگر کارکنان انتظامی استان قدردانی کرد.

گفتنی است، برنامه‌های هفته ناجا امسال به دلیل همزمانی با ایام آخر ماه صفر از ۲۷ مهر تا ۲ آبان برگزار می‌شود.