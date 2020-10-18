ناجا اولین همراه وزارت بهداشت در زمان شیوع کرونا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا (هفته نیروی انتظامی ۹۹) ضمن تبریک هفته ناجا گفت: مدت هاست که می‌خواهم برای تشکر و دست بوسی خدمت شما برادران عزیزم در ناجا حاضر شوم؛ از زمان مسئولیت بنده در این نظام تاکنون به عرصه گسترده خدمت در ناجا و مظلومیت این نیروی زحمتکش پی برده ام.

وی ادامه داد: بر روح بلند و ملکوتی شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای ناجا در عرصه سلامت خصوصاً دو شهید گرانقدر دکتر "علیزاده" و " دکتر "شکری " درود و سلام می‌فرستم و شهادت این عزیزان را خدمت خانواده‌های آنها تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای آنها آرزوی صبر دارم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول عنوان کرد: امیدواریم که این ماه مملو از عطر گل محمدی برای همه عزیزان، خصوصاً شما عزیزان زحمتکش در ناجا باشد.

وی تصریح کرد: نیروهای زحمتکش و صبور ناجا چه در دورترین نقاط مرزی و چه در داخل شهرها برای امنیت مردم در صحنه حضور دارند که حضور اخیر ناجا برای مقابله و مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همراهی آنها با سایر دستگاه‌ها و مردم ستودنی است.

نمکی به شیوع ناگهانی ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و گفت: در کنار همه سختی‌ها، اوج تحریم‌ها و ناجوانمردانه ترین مضیقه‌های تحمیل شده به مردم، ناگهان با ویروس پیچیده ای به نام کرونا رو به رو شدیم اما توانستیم با شیوه‌های جهادی و بهره بردن از تجربیات دوران دفاع مقدس آماده سنگرسازی و مقابله با این ویروس شویم، به طوری که در اولین هجمه‌ها توانستیم ویروس کرونا و شرایط به وجود آمده را مدیریت کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه تصریح کرد: مدیریت ما در این شرایط به گونه‌ای بود که حتی یک مورد را به دلیل بی بضاعتی از خدمت رسانی دریغ نکردیم، حتی یک بیمار ما در پشت درهای بیمارستان سرگردان نشد.

وی ادامه داد: توانستیم بسیاری از بیماران افغانستانی را در این شرایط سخت خدمت رسانی کنیم، حتی هیچ دستگاهی را از فرد مسن و بیمار باز نکردیم که به جوان دیگری وصل کنیم که این از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است به گونه‌ای که هیچ کشور اروپا و آمریکایی تا کنون به ماهیت مدیریتی این نظام مقدس اینگونه پی نبرده بود.

نمکی با بیان اینکه در شرایط شیوع کرونا با تبلیغات منفی بسیاری علیه نظام روبه رو بودیم خاطر نشان کرد: در این شرایط بحرانی هیچ قومیت، نژاد و یا فرقه‌ای از خدمت رسانی محروم نشد، حتی شاهد بیشترین خدمت رسانی‌ها در استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و … بودیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از همراهان صمیمی ما از نخستین لحظات شیوع ویروس کرونا نیروی انتظامی بود، گفت: البته اگر حمایت‌های مقام معظم رهبری، امام خامنه ای عزیز "مدظله العالی" نبود، در همان روزهای اول با مشکلات بسیاری روبه رو می‌شدیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: از همان ساعات اولیه شیوع کرونا در استان قم و مجهول بودن ماهیت ویروس کرونا، ناجا در صحنه حضور داشت و امنیت مراکز درمانی را تأمین کرد.

نمکی با اشاره به طراحی سنگین تخریب علیه نظام در شرایط شیوع ویروس کرونا گفت: ناجا همچنین در برخورد با سو استفاده کنندگان، اخلالگران و افرادی که به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اقدام می‌کردند به خوبی عمل کرد.

وی با بیان اینکه ایران یکی از شفاف‌ترین کشورها در اعلام آمار کرونا است، تصریح کرد: ارزنده ترین کمک نیروی انتظامی نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده و در شرایط حساس شیوع ویروس کرونا این نیرو تنها یاور ما بود.

نمکی همچنین گفت: در روز طبیعت و همزمان با اعمال شدید محدودیت‌ها بنده شاهد حضور سردار "اشتری" ساعت ۴ صبح در خیابان بودم هر چند که مردم نیز بسیار هوشمندانه و کریمانه رفتار کردند اما حضور پرقدرت ناجا در صحنه باعث دلگرمی ما بود.

وی تاکید کرد: جا دارد از زحمات همه همکارانم در مجموعه‌های درمانی خصوصاً ناجا تقدیر کنم و در همین جا اعلام می‌کنم که برای رفع تمامی نواقص از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: امروز بیشترین نیازمندی ما، برخورد نیروی انتظامی با قانون شکنان و افرادی است که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند؛ اگر پلیس با حمایت صد در صدی و مصوبات قاطع به عرصه نیایند همکاران ما در این شرایط از بین خواهند رفت.

وی در پایان با تاکید بر اینکه بنده بیش از هر زمان دیگری دست یاری به سوی ناجا دراز می‌کنم، خاطر نشان کرد: امیدوارم به همت همه عزیزان هر چه زودتر این بلای نفس گیر از مردم دور شود.