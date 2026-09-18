به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر جمعه در آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» با اشاره به نقش اثرگذار جامعه هنری در مقاطع حساس کشور، بر ضرورت تداوم جریانهای فرهنگی و مردمی تأکید کرد.
استاندار قم با بیان اینکه شاعران و هنرمندان در دورههای مختلف تاریخ معاصر کشور در کنار مردم و رزمندگان حضور داشتهاند، اظهار کرد: این نقش از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس تا حوادث و شرایط جنگ ۱۲ روزه ادامه داشته و آثار فرهنگی و هنری آنان در تقویت روحیه جامعه مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: همانگونه که سرودهها و نوحههای حماسی در دوران دفاع مقدس به افزایش روحیه رزمندگان کمک میکرد، امروز نیز زبان شعر و ظرفیت هنر میتواند در تقویت امید و روحیه مردم نقشآفرین باشد و به افزایش توان و قدرت بازدارندگی کشور کمک کند.
بهنامجو با اشاره به شرایط تقابل کشور با قدرتهای بزرگ افزود: اگر موضوع را تنها بر مبنای تجهیزات و ظرفیتهای نظامی بررسی کنیم، مقایسه امکانات دو طرف ممکن است دشوار باشد اما مؤلفههایی همچون ایمان، اعتقاد، روحیه و حضور مردم در میدان، ظرفیت کشور را چندین برابر کرده است.
مردم، پشتوانه مهم قدرت کشور هستند
استاندار قم نقش شاعران و هنرمندان را در تقویت این سرمایه اجتماعی مهم دانست و تصریح کرد: بخشی از روحیه و انسجامی که امروز در جامعه مشاهده میشود، در نتیجه فعالیتهای فرهنگی و هنری شکل گرفته و استمرار این حرکت میتواند به حفظ و تقویت همبستگی مردم کمک کند.
وی با اشاره به شکلگیری اجتماعات فرهنگی و مردمی در قم گفت: این جریان تنها به حضور نسل بزرگسال محدود نمانده و کودکان و نوجوانان نیز در برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی مشارکت دارند.
بهنامجو حضور نسل جدید در برنامههایی مانند سرودخوانی، فعالیتهای فرهنگی، موکبها و اجتماعات مردمی را مورد توجه قرار داد و افزود: در چنین فضایی نسلی در حال شکلگیری است که با مفاهیمی مانند ایثار، مقاومت و همدلی ارتباط پیدا کرده است.
وی حضور خانوادهها در این برنامهها را از جلوههای قابل توجه این جریان فرهنگی برشمرد و خاطرنشان کرد: حرکتهایی که از سوی شاعران و هنرمندان آغاز شده، امروز به عرصهای جمعی تبدیل شده است و خانوادهها نیز با حضور در این برنامهها و همراه کردن فرزندان خود، در استمرار آن مشارکت میکنند.
جریان فرهنگی با همراهی خانوادهها گسترش مییابد
استاندار قم با تأکید بر نقش اعتقاد و فعالیت خالصانه هنرمندان در تداوم این حرکت فرهنگی اظهار کرد: زمانی که برنامههای فرهنگی بر پایه باور و با هنرنمایی خالصانه شکل بگیرد، زمینه برای ماندگاری و گسترش آن در جامعه فراهم میشود.
وی همچنین از نقش سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) در پشتیبانی از برنامههای فرهنگی و اجتماعی استان تقدیر کرد و افزود: سپاه در عرصههای مختلف در کنار مردم و مجموعه استان حضور داشته و علاوه بر حمایت از برنامهها، در تأمین امنیت و آرامش مردم نیز نقش مهمی ایفا میکند.
بهنامجو با اشاره به جایگاه ویژه قم در تحولات کشور تصریح کرد: قم به دلیل پیشینه تاریخی و جایگاه انقلابی خود همواره مورد توجه و حساسیت دشمنان بوده است و این شهر یکی از نقاط مهم کشور به شمار میرود.
استاندار قم ادامه داد: همانطور که بسیاری از جریانهای فرهنگی از قم آغاز شدهاند، امروز نیز جریان شعرخوانی، حماسه حضور و اجتماعات مردمی در این شهر شکل گرفته و دامنه آن در حال گسترش است.
قم همچنان خاستگاه جریانهای فرهنگی است
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش شهدا، رهبر معظم انقلاب، رزمندگان، مردم، شاعران و هنرمندان در تقویت این جریان اظهار امیدواری کرد: حرکت فرهنگی و مردمی شکل گرفته با اتکا به ایمان و انسجام جامعه استمرار پیدا کند و زمینهساز پیروزی نهایی جبهه حق باشد.
قم- استاندار قم با تأکید بر نقش شعر و هنر در تقویت روحیه عمومی گفت: ایمان، انسجام و حضور مردم از عوامل مهم افزایش توان کشور در برابر تهدیدهاست.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر جمعه در آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» با اشاره به نقش اثرگذار جامعه هنری در مقاطع حساس کشور، بر ضرورت تداوم جریانهای فرهنگی و مردمی تأکید کرد.
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