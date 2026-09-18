نصیرپور: تقویت همبستگی ملی باید محور گفتمان فرهنگی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصیرپور عصر جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز، با اشاره به پیوند میان شعر، ادب، فرهنگ و هویت ایرانی اظهار کرد: در طول تاریخ، ایران با چالش‌ها و حملات مختلفی مواجه بوده، اما مردم فرهنگ‌دوست و همبسته این سرزمین موجب شده‌اند هویت و فرهنگ ایران همچنان پابرجا بماند.

وی افزود: همه اقوام و خرده‌فرهنگ‌های ایران در کنار یکدیگر و با تکیه بر همبستگی و دلبستگی به این سرزمین، ایران را سربلند نگه داشته‌اند و امروز نیز ایستادگی کشور در برابر تهاجم، ریشه در همین انسجام و همراهی مردم دارد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه آحاد جامعه و مسئولان در سطوح مختلف باید برای تقویت این همبستگی تلاش کنند و اجازه ندهند با ایجاد تفکیک و مناقشات غیرضروری، انسجام جامعه تضعیف شود.

نصیرپور با اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان در دفاع از ایران گفت: آذربایجان همواره با افتخار و سربلندی مدافع ایران بوده و خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری گفتمان جدید فرهنگی در کشور، اظهار کرد: شعر به دلیل لطافت و ظرفیت گسترده‌ای که دارد، می‌تواند مردم را در کنار یکدیگر قرار دهد و زمینه تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر تأثیر شعر در تربیت نسل آینده گفت: برخی نگاه‌های سطحی، شعر را موضوعی صرفاً ادبی و محدود به مسائل فردی می‌دانند، در حالی که توجه به شعر از دوران کودکی می‌تواند زمینه‌ساز علاقه‌مندی به مطالعه و شناخت تاریخ و فرهنگ کشور شود.

وی افزود: اگر کودکان از سال‌های نخست زندگی با شعر و ادبیات مأنوس شوند، زمینه علاقه آنها به مطالعه و شناخت پیشینه تاریخی و فرهنگی کشور نیز فراهم خواهد شد و باید تلاش کنیم تاریخ ایران را با افتخار برای نسل‌های آینده روایت کنیم.

نصیرپور با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک جامعه تصریح کرد: انسان‌ها ممکن است در زندگی دچار اشتباه شوند و اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه امری طبیعی است، اما نباید اختلافات و نقاط ضعف را به محور فعالیت‌های اجتماعی تبدیل کنیم؛ بلکه باید روی اشتراکات و ظرفیت‌های مشترک سرمایه‌گذاری کنیم.

وی سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی و انسانی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران و آذربایجان چهره‌های بزرگی همچون ستارخان، باقرخان، علامه امینی، علامه طباطبایی و بابک را در تاریخ خود دارند و این شخصیت‌ها بخشی از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی کشور به شمار می‌روند.

نماینده مردم سراب در مجلس ادامه داد: اگر از سرمایه‌های انسانی و فرهنگی کشور حمایت کنیم و ظرفیت‌های موجود را مورد توجه قرار دهیم، زمینه پرورش انسان‌هایی فراهم می‌شود که با تکیه بر نقاط مشترک جامعه، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را دنبال کنند.

نصیرپور با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهیدان باکری، همت و قاسم سلیمانی گفت: این چهره‌ها نمونه‌هایی از انسان‌هایی هستند که بر نقاط اشتراک جامعه و ارزش‌های مشترک تکیه کردند و باید تلاش کنیم نسل آینده نیز با الهام از چنین الگوهایی مسیر خود را پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط کشور و ضرورت عبور از وضعیت موجود اظهار کرد: امیدواریم با تلاش دولت و استفاده از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی، سایه جنگ از کشور دور شود و مردم بتوانند در کنار یکدیگر آینده ایران سربلند را ترسیم کنند.

نصیرپور تأکید کرد: باید با گفت‌وگو، همفکری و ایده‌پردازی، زمینه‌ای فراهم کنیم تا ایران در سال‌های آینده با اتکا به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی خود، در همه عرصه‌ها بیش از گذشته بدرخشد.