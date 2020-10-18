استقبال کم شهروندان از سیستم نوبت دهی آنلاین ستاد معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گویا، مدیر ارتباطات ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، ضمن اشاره به مراجعه روزانه ۵ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران، بیان کرد: چهارشنبه ۲۳ مهر، ۱۷۳ دستگاه خودرو با تعیین وقت قبلی به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده‌اند. همچنین تعداد محدودی از مراکز معاینه فنی در روز جمعه و شنبه (۲۵ و ۲۶ مهر ۱۳۹۹) فعال بودند.

وی با تأکید بر شرایط عادی مراجعات به مراکز معاینه فنی، گفت: در حال حاضر علت استقبال کم شهروندان از سیستم نوبت دهی آنلاین، نبود صف‌های طولانی است. زمانی‌که ازدحام در مراکز بیشتر و مدت زمان صف طولانی‌تر شود، آمار استفاده شهروندان از سیستم نوبت دهی آنلاین افزایش می‌یابد.

گویا در ادامه افزود: درخواست می‌شود که با توجه به شرایط خاص پایتخت و ضرورت انجام پروتکل‌های بهداشتی، شهروندان پیش از مراجعه به مراکز معاینه فنی از سیستم نوبت دهی اینترنتی استفاده کنند.

وی ضمن درخواست از شهروندان مبنی بر استفاده از ماسک، بیان کرد: شهروندان پیش از آزمون خودرو، تمامی شیشه‌های خودروی خود را جهت گردش جریان هوا در داخل خودرو باز بگذارند. همچنین جهت پرداخت هزینه معاینه فنی از کارت بانکی استفاده کنند. شهروندان قبل و بعد از انجام معاینه فنی فرمان، ترمز دستی و دستگیره در خودرو را ضدعفونی کنند.

مدیر ارتباطات ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان افزود: شهروندان جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری و آدرس مراکز، مدت انتظار و طول صف در مراکز، استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی جهت مراجعه با تعیین وقت قبلی و آخرین اخبار و اطلاعیه‌های این مجموعه به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir مراجعه کنند.