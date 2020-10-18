روند تحقیقات دخالت داعش در جنایت هولناک فرحاتیه را آشکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قاسم الکریطی مسئول عملیات تیپ ۴۱ حشد شعبی امروز یکشنبه تاکید کرد که روند تحقیقات، دخالت داعش در کشتار منطقه الفرحاتیه در منطقه بلد استان صلاح الدین را آشکار خواهد کرد.

وی افزود: یکی از مراکز وابسته به حشد شعبی در منطقه بلد دو روز قبل در معرض حمله از سوی داعش قرار گرفت که به شهادت یکی از رزمندگان و زخمی شدن سه رزمنده دیگر منجر شد و این قبل از وقوع جنایت هولناک الفرحاتیه بود.

الکریطی تاکید کرد: تروریستها پس از حمله به سوی مناطق مسکونی عقب نشینی کردند و گروهی از شهروندان که در میان آنها افرادی از حشد عشایری که با نیروهای امنیتی و حشد شعبی همکاری داشتند، بودند را با خود بردند.

وی گفت: این جنایت اولین بار نیست که رخ می دهد و تروریستها دست به کشتار غیرنظامیان می زنند و ناحیه یثرب شاهد حملات مشابه بوده است.