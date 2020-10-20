امیرشهاب رضویان تهیه‌کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری جشنواره فیلم «هیلاج» گفت: فراخوان جشنواره فیلم «هیلاج؛ یک دقیقه یک پلان» مدتی پیش منتشر شده است، این جشنواره با رویکرد عرضه و داوری فیلم‌ها در فضای مجازی و با موضوع «من و ماسکم» و «عاشقانه‌های کرونایی» برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، نمی‌توان جشنواره‌های فیلم را به صورت فیزیکی برگزار کرد، ترجیح دادیم این جشنواره نیز به صورت آنلاین برگزار شود.

این کارگردان سینما تاکید کرد: آثاری که برای این جشنواره تولید می‌شوند، یک دقیقه‌ای و بدون محدودیت به صورت داستانی، تجربی و یا مستند هستند. این فیلم‌ها می‌توانند با دوربین تلفن همراه و یا هر دوربین دیگری فیلمبرداری شوند.

وی تاکید کرد: براساس فراخوان، علاقه‌مندان تا ۱۵ مهرماه فرصت داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، اما به دلیل اینکه درگیر بیماری کرونا شده بودم هنوز نتوانستیم داوری‌های نهایی را انجام دهیم و ارسال آثار به جشنواره تا ۱۵ آبان ماه تمدید شده است و به زودی دبیر «هیلاج؛ یک دقیقه یک پلان» نیز معرفی خواهد شد.

رضویان گفت: البته در نظر داریم فراخوان دیگری برای این جشنواره منتشر کنیم تا کسانی که دوست دارند در این جشنواره حضور پیدا کنند، فرصت ارائه اثر به دبیرخانه جشنواره را داشته باشند.

وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا شرایطی را فراهم کرده است تا بسیاری از فیلم‌ها به‌صورت آنلاین نمایش داده شود. معتقدم در این دوره اکران آنلاین فیلم‌ها بسیار مؤثر بود و شرایطی را بوجود آورد که فرصتی برای دیدن فیلم‌های داخلی و خارجی در خانه برای همه فراهم شود.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: واقعیت این است که یکی از تأثیرات کرونا این است که شیوه‌های نمایش را کاملاً تغییر داده است و نمایش فیلم‌ها به صورت اینترنتی و آنلاین شده است. البته این را هم باید بگویم هیچ چیز جای فیلم دیدن در فضای تاریک سینما را نمی‌گیرد. سینما پدیده دیگری است که تأثیرگذاری متفاوتی دارد. اما اکران آنلاین فیلم‌ها در شرایط فعلی باعث رشد این نوع از اکران در جهان شده است.

وی با اشاره به ساخت یک فیلم سینمایی توضیح: به تازگی ساخت فیلم سینمایی «تک نوازی روی یخ‌های شناور» به کارگردانی روح‌الله صدیقی به پایان رسیده است که به زودی برای درخواست پروانه نمایش و اکران آن اقدام می‌کنیم این فیلم درباره پسری است که بعد از گذشت ۲۰ سال به دیدار خانواده خود می‌رود، البته در این فیلم بازیگران شناخته شده حضور ندارند و بیشتر از بازیگرانی انتخاب شده است که در یک کارگاه تجربی با روح‌الله صدیقی کار کرده‌اند.

این کارگردان سینما ادامه داد: درباره تماشاخانه هیلاج نیز که سال گذشته افتتاح شد، باید بگویم هرچند در سال گذشته با اجرای تئاتر «پنجاه پنجاه» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی افتتاح شد و به مدت ۴ ماه هر شب با تمام ظرفیت تماشاگر فعال بود، اما امسال به دلیل بخشنامه‌های دولت مبنی‌بر تعطیلی اماکن هنری برای شیوع ویروس کرونا، تعطیل بوده و هست. البته هربار که اجازه داده شد، این تماشاخانه نیز اثری را روی صحنه برده است.

رضویان در پایان گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تعطیلی تماشاخانه‌ها و هزینه‌های موجود امیدوارم بتوانیم این تماشاخانه را روی پا نگه داریم، البته این را هم باید بگویم هرچند سیستم دولتی دستور می‌دهد که تماشاخانه‌ها تعطیل باشند، اما هیچ گونه حمایت مالی از این تماشاخانه‌ها نمی‌شود.