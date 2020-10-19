به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره شناسایی موقوفات مجهول در سال گذشته گفت: در بحث شناسایی موقوفات مجهول در سال گذشته ۶۴۰ موقوفه را شناسایی کردیم و پیگیر این هستیم که این شناسایی‌ها و راستی‌آزمایی‌ها به نتیجه برسد و به سامانه جامع ما اضافه شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱۰ وقف‌نامه را برای مرمت به سازمان اسناد ملی ارسال کردیم که با پایان کار این موارد، مرمت ۱۰۰ وقف‌نامه دیگر نیز در دستور کار قرار می‌گیرد؛ البته این اقدام بستگی به بودجه اختصاص یافته نیز دارد که اگر اعتبار کافی وجود داشته باشد، تعداد بیشتری را برای مرمت در نظر گرفته و به سازمان اسناد ملی ارسال می‌کنیم.



مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای رفع موانع ثبت سند مالکیت موقوفات گفت: ما در حوزه‌هایی که موانع ثبت سند مالکیت را از میان برمی‌دارد، تفاهم‌نامه با سازمان‌های مختلف داریم که در حال حاضر پنج تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را به مرحله اجرا رسانده‌ایم.

باقرزاده با اشاره به اینکه ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا تمام موانع در زمینه ثبت سند مالکیت موقوفات از میان برداشته شود، افزود: نخستین و مهمترین از این تفاهم‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ تفاهم‌نامه‌های بعدی ما نیز با منابع طبیعی، امور اراضی، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان است.



وی در پایان یادآور شد: از سال گذشته تاکنون تعداد ۱۲ هزار و ۴۱۰ جلد سند مالکیت برای موقوفات اخذ شده که شامل ۱۰۱ هزار رقبه ملکی می‌شود. بر همین اساس تعداد ۴ هزار و ۹۶۷ جلد سند مالکیت با ۲۴ هزار و ۵۰۰ رقبه وقفی در سال جاری تثبیت مالکیت شده است که تمام تلاش ما این است که مردم عزیز کشورمان بر اساس نیات واقفان از عوائد این موقوفات بهره مند شوند.