هیجانات بازار سهام فروکش کرد/ سهامداران خرد به مدار خرید بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار بورس و اوراق بهادار، بررسی تغییر مالکیت ها در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه نشان از برطرف شدن نسبی هیجان از بازار سرمایه دارد. به طوری که با متعادل شدن شرایط تا حدودی جو اطمینان در میان بورس بازان حاکم شد و سهامداران به ویژه حقیقی ها در سمت خرید سهام فعال شدند.

بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را در حالی به اتمام رساند که شاخص کل پس از گذراندن دو روز افزایشی در هفته ماقبل به افزایش ۰.۷ درصدی بسنده کرد. در این روز بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سهام با افت قیمت همراه شدند و بر عملکرد دماسنج اصلی بازار سرمایه تاثیری قابل توجه گذاشتند.

همین امر سبب شد شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان از پرتفوی سرمایه‌گذاران حقیقی به حقوقی‌ باشیم.

این در حالی است که شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه را طوفانی آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۵۵ هزار واحدی (معادل ۳.۶ درصدی) همراه شد. در این روز بازیگران حقیقی با حضور گسترده در گردونه معاملات سهام، بیشترین خالص خرید خود از ۱۹ مردادماه یعنی اوج تاریخی شاخص سهام را ثبت کردند. به این ترتیب حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابجا شد.

روند مزبور تداوم چندانی نداشت و در جریان معاملات روز دوشنبه مجدد زمین بازی به سمت سهامداران حقوقی تغییر کرد. بر این اساس در جریان معاملات این روز حدود ۶۸۰ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی جابجا شد.

شاخص کل بورس تهران در حالی روز سه ‌شنبه پس از افت و خیز چندباره به نوسان حدود صفر درصدی بسنده کرد که در این میان حقیقی‌ها همچنان در سمت خرید سهام اشتیاق نشان دادند. در این روز خالص خرید سهامداران خرد به ۲۱۱ میلیارد تومان رسید.

پایان هفته نیز در حالی با کاهش ۱.۲ درصدی شاخص کل بورس تهران همراه شد که برخلاف سنت دیرینه، سهامداران حقیقی برای دومین روز متوالی جایگاه خود را در سمت خرید حفظ کردند. در این روز حدود ۱۵۳ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی‌ها منتقل شد.

به این ترتیب برآیند تغییر مالکیت ها در هفته منتهی به ۲۳مهرماه با انتقال بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی به پایان رسید.

چه سهامی بیشتر خریداری شد؟

بررسی صنایع مورد توجه سهامداران خرد در هفته گذشته نشان می دهد که سهام گروه فرآورده های در کانون توجه معامله گران قرار داشته است. به طوری که خالص خرید حقوقی ها در این گروه به حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. در این گروه نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت اصفهان در کانون توجه سهامداران خرد قرار داشت و بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابجا شد. پس از آن «شتران» در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار داشت و با خالص خرید ۳۸۰ میلیارد تومانی ها همراه شد. در این هفته «شبندر» نیز با انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به سبد سهامداران خرد روبرو شد.

در ادامه این روند حقیقی ها به جمع آوری سهام گروه مخابرات تمایل نشان دادند. در حالی خالص خرید حقیقی ها در این گروه به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که ۳۷۵ میلیارد تومان از این رقم به خالص خرید سهام «اخابر» تعلق داشت. در میان نمادهای خودرویی نیز بیشترین خرید سهامداران خرد در نماد ایران خودرو بود و حقیقی ها بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید سهام «خودرو» به پرتفوی خود افزودند.

خرید حقوقی ها از چه سهامی بود؟

بررسی خریدهای سهامداران عمده نشان می دهد که این گروه از بازیگران بورسی در هفته گذشته بیشترین خرید را از سهام گروه بانکی داشتند. به نحوی که در نهایت خالص خریدی در حدود ۵۷۰ میلیارد تومانی از سوی حقوقی ها در این گروه ثبت شد. در صدر خریدهای صورت گرفته در این صنعت نیز حمایت از سهام بانک صادرات قرار داشت و حقوقی ها در مجموع هفته بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود افزودند. در ادامه نیز خرید سهام بانک تجارت قرار داشت که با خالص خرید بیش از ۱۵۰ میلیارد تومانی همراه شد. سهام «وبملت» نیز از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی ها در این گروه بود. به طوری که خالص خرید حقوقی ها در بانک ملت به حدود ۹۰میلیارد تومان رسید.

در میان نمادهای شیمیایی نیز بیشترین خرید سهامداران عمده به جمع آوری سهام «فارس» و «شیران» اختصاص داشت و حقوقی ها خالص خریدی در حدود ۸۰ میلیارد تومان در نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۷۵ میلیارد تومان در نماد صنایع ‌شیمیایی ‌ایران ثبت کردند.