آمریکا ۶ افسر اطلاعاتی روسیه را به حملات سایبری متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دادگستری ایالات متحده ۶ افسر اطلاعاتی ارتش روسیه را به حملات هکری علیه گرجستان، فرانسه، انگلیس، اوکراین، سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی (OPCW) و بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ متهم کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که یک هیأت منصفه در ایالت پنسیلوانیا ۶ نفر را به «توطئه، هک کامپیوتری، کلاهبرداری آنلاین، سرقت هویت، و ثبت غیرقانونی دامنه متهم کرد».

اسامی این ۶ افسر اطلاعاتی ارتش روسیه عبارتست از: یوری سرگئیویچ آندرینکو، سرگئی ولادیمیروویچ دِتیستوف، پاول والریویچ فرالوف، آناتولی سرگیویچ کووالف، آرتم والریویچ اوچیچنکو و پتر نیکلایوویچ پلیسکین.

طبق پرونده اتهامات، این ۶ افسر اطلاعاتی دو سال پیش و در جریان بازی‌های المپیک در پیونگ چانگ با استفاده از بدافزارهایی همچون KillDisk، Industroyer، Notpetya وOlympic Destroyer و همچنین شبکه‌های اینترنتی در اوکراین و گرجستان به اهداف موردنظر خود حمله کردند.

این ۶ افسر اطلاعاتی روسیه متهم شده‌اند که «تلاش‌ها در راستای پاسخگو ساختن روسیه نسبت به بکارگیری گاز عامل اعصاب، نوویچوک، در یک کشور خارجی» را تضعیف کرده‌اند؛ اتهامی که در مارس ۲۰۱۸ از سوی دولت انگلیس مطرح شد و روسیه را به کاربرد گاز سمی نوویچوک علیه جاسوس سابق و دخترش متهم می‌کرد؛ اتهامی که مسکو به طور پیاپی آن را رد کرده است.