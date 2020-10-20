  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۸:۲۸

گل بازیکن ایران بهترین گل شد؛

رضاییان و محمدی در ترکیب تیم منتخب هفته چهارم لیگ ستارگان قطر

رضاییان و محمدی در ترکیب تیم منتخب هفته چهارم لیگ ستارگان قطر

رامین رضاییان و مهرداد محمدی دو بازیکن ایرانی در ترکیب تیم منتخب هفته چهارم لیگ ستاهرگان قطر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، گل سه امتیازی مهرداد محمدی، بازیکن ایرانی العربی به ام‌صلال در هفته چهارم لیگ ستارگان قطر، در برنامه پر بیننده «المجلس» شبکه «الکاس»، به عنوان بهترین گل هفته انتخاب شد. محمدی این گل را به حالت «قیچی» و در دقیقه ۹۴ به ثمر رساند.

همچنین محمدی در تیم منتخب هفته حضور داشت. رامین رضاییان از تیم الدحیل دیگر بازیکن ایرانی نیز به انتخاب کارشناسان این برنامه حاضر در تیم منتخب هفته چهارم است.

در حال حاضر مهدی ترابی و مهرداد محمدی در العربی، رامین رضاییان در الدحیل، روزبه چشمی در ام‌صلال، امید ابراهیمی در الاهلی و پژمان منتظری در الخریطیات بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ ستارگان قطر هستند که ابراهیمی و منتظری بازوبند کاپیتانی تیم‌شان را هم به بازو می‌بندند.

مسلم مجدمی و مهرداد پولادی نیز در تیم معیذر حضور دارند که این فصل به یک دسته پایین‌تر سقوط کرد.
 

کد خبر 5052084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها