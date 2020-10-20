رضاییان و محمدی در ترکیب تیم منتخب هفته چهارم لیگ ستارگان قطر

به گزارش خبرنگار مهر، گل سه امتیازی مهرداد محمدی، بازیکن ایرانی العربی به ام‌صلال در هفته چهارم لیگ ستارگان قطر، در برنامه پر بیننده «المجلس» شبکه «الکاس»، به عنوان بهترین گل هفته انتخاب شد. محمدی این گل را به حالت «قیچی» و در دقیقه ۹۴ به ثمر رساند.

همچنین محمدی در تیم منتخب هفته حضور داشت. رامین رضاییان از تیم الدحیل دیگر بازیکن ایرانی نیز به انتخاب کارشناسان این برنامه حاضر در تیم منتخب هفته چهارم است.

در حال حاضر مهدی ترابی و مهرداد محمدی در العربی، رامین رضاییان در الدحیل، روزبه چشمی در ام‌صلال، امید ابراهیمی در الاهلی و پژمان منتظری در الخریطیات بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ ستارگان قطر هستند که ابراهیمی و منتظری بازوبند کاپیتانی تیم‌شان را هم به بازو می‌بندند.

مسلم مجدمی و مهرداد پولادی نیز در تیم معیذر حضور دارند که این فصل به یک دسته پایین‌تر سقوط کرد.

