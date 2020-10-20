به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی که توانست پرسپولیس را به عنوان قهرمانی در لیگ برتر نوزدهم فوتبال کشور برساند، موفقیت‌های خود در رأس کادر فنی این تیم را در لیگ قهرمانان آسیا نیز ادامه داد تا سرخپوشان تهران به فینال این مسابقات راه پیدا کنند. گل محمدی حالا و پس از درخشش با پرسپولیس پیشنهاد رسمی از یک تیم باشگاهی در سوپر لیگ چین دریافت کرده است.

این باشگاه چینی با ارائه یک پیشنهاد مالی قابل توجه خواهان عقد قرارداد یک ساله با گل محمدی است.

یکی از اعضای باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، این خبر را تأیید کرد. گل محمدی با وجود داشتن قرارداد با پرسپولیس، به دلیل مبلغ قابل توجه تیم چینی، فعلاً دست رد بر سینه این باشگاه نزده و پاسخ منفی نداده است تا شرایطش را در روزهای بعد ارزیابی کند. این در حالی است که گل محمدی این روزها پرسپولیس را برای حضور در لیگ برتر بیستم آماده می‌کند.

پرسپولیس که خود را برای حضور مقتدرانه در دفاع از قهرمانی در لیگ برتر و بازی در فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند باید منتظر تصمیم گیری نهایی گل محمدی در این خصوص باشد. تصمیمی که می‌تواند بحران را وارد پرسپولیس کند.