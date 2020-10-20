به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت‌وگو با موضوع هفته وقف؛ نگاه مدیریتی در امور خیریه و با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه وقف یکی از سنت‌های حسنه‌ای است که نشان از مهربانی، ایثار و گذشت، زیبایی، روحیه بلند و آینده نگری مردم دارد، گفت: اگر در کشورمان ۱۹۷ هزار موقوفه داریم نشان از این است که در تاریخ تمدن کشورمان مردان و زنانی بودند که برای آینده کشورشان، تمام تلاش خود را انجام دادند و هرچه اندوخته بوده در سفره مهربانی قرار دادند.

وی افزود: بیش از هزار و ۱۰۰ مجموعه درمانی از جمله بیمارستان، درمانگاه و مرکز بهداشت داریم. خیلی از آموزشگاه‌ها وقف شده هستند و این در حالی است که مردم از آن ناآگاهند.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اظهار به اینکه در وقف باید اصل مال بماند، به تفاوت صدقه با وقف اشاره کرد و گفت: در صدقه می‌توانیم هم اصل مال را هزینه کنیم و هم از منافعش استفاده کنیم. اما در وقف اصل مال باید بماند و مردم از منافعش استفاده کنند و مانایی و ماندگاری و جاودانگی در ساختار وقف قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر این نگاه را داشته باشیم، در ساختار وقف اصل این است که مدیریت، عین موقوفه را باید به نحو احسنت اداره کند یعنی اداره کرد متولی باید به سمتی باشد که از منافع این موقوفه به نحو احسنت نگهداری شود و این نگاه باید اقتصادی باشد.

حجت الاسلام شرفخانی با اظهار به اینکه دو نوع وقف انتفاعی و منفعتی داریم، عنوان کرد: موقوفاتی داریم که کسی وقف می‌کند تا دارالایتام، دارالقرآن، حسینیه، مسجد، درمانگاه، مدرسه یا حتی مرکز علمی بسازد و می‌گوید مردم بیایند از این مکان استفاده کنند. یعنی در اینجا نگاه اقتصادی نیست و بهره وری این است که این مکان به نحو احسنت مدیریت شود و مردم از این مکان به نحو احسنت استفاده کنند.

وی افزود: اما زمانی کسی خانه یا زمین کشاورزی خود را وقف کرده است، اینجا من به عنوان مدیر باید در بعد کشاورزی آنقدر این مورد را خوب اداره کنم تا درآمدی خوب کسب شود و یا اگر موقوفه تجاری است، اجاره را به قیمت عادله بدهم تا درآمد خوبی کسب شود و نسبت به نیت واقف عمل کنم مثلاً اگر واقف گفته به ایتام کمک کنید باید درآمدش را حتماً به سمت ایتام ببرم.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: در اجاره موقوفات نمی‌توان بخشش کرد و یا نمی‌توان گفت اجاره این مکان کمتر از جاهای دیگر باشد. اگر من نسبت به قیمت عادله روز اجاره را مراعات نکنم، هم به واقف و هم به موقوفه ظلم کردم. پس باید اداره کرد ما اقتصادی باشد و بهره وری‌مان را بالا ببریم تا نیت واقف عمل شود.

وی لزوم اطلاع رسانی را از ضرورت‌هایی مطرح کرد که مردم را نسبت به موقوفات آگاه می‌کند و افزود: با تفاهم نامه‌ای که با وزیر بهداشت داشته‌ایم، قرار است سر در همه بیمارستان‌هایی که وقف شده هستند، نوشته شود که موقوفه‌اند. ولی به طور کلی وظیفه ما است تا اطلاع رسانی کنیم تا مردم از آثار و برکات وقف آگاهی پیدا کنند که خود این کار باعث تشویق مردم می‌شود.