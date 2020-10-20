رئیس بنیاد شهید با پدر شهیدان ساغری و دو جانباز گیلانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «سعید اوحدی» معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر یک روزه به گیلان به همراه استاندار گیلان و جمعی دیگر از مسئولان به دیدار پدر شهیدان «عباس و کامران ساغری»، «محمد نژاد حسنی» جانباز شیمیایی و «نورالله توده» جانباز ۴۰ درصد و آزاده این استان رفت.

اوحدی در این دیدار ضمن تقدیر از ایثار و فداکاری پدر و مادر شهیدان، آنها را سرمایه ارزشمند کشور و نظام دانست و بر ضرورت خدمت رسانی بر آنها تاکید کرد.

شهید عباس ساغری متولد سال ۴۳ بود و در سن ۱۸ سالگی در عملیات رمضان در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید همچنین شهید کامران ساغری نیز در سن ۱۷ سالگی در عملیات کربلای پنج در شلمچه به جمع دیگر یاران شهید خود پیوست.

نورالله توده جانباز ۴۰ درصد و آزاده سرافراز گیلانی است که به مدت ۶ سال و ۱۰ ماه اسیر بود.

محمد نژاد حسنی نیز در ۲۵ اسفند سال ۶۴ در جزیره مجنون از ناحیه لگن دچار اصابت ترکش و موج انفجار شد و یکی از جانبازان شیمیایی گیلان است.