به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه حلقه وصل در تازه‌ترین شماره خود به وجه تشکیلاتی آیت ‎الله مهدوی کنی، نقش رسانه‌های انقلابی در فسادستیری با نگاه ویژه به سازمان اوج و سریال شبکه نمایش خانگی «آقازاده»، آسیب شناسی گره‌های پیش پای تولید داخل و مصرف کالای داخلی و معرفی فعالیت‌ها و نقاط ضعف و قوت مجموعه «پانزده خرداد اصفهان» پرداخته است.

صادق یزدانی، سردبیر حلقه‌وصل در سرمقاله شماره ۸۵ این ماهنامه ضمن تشریح آفت استبداد و فساد در حکومت‌ها از این نوشته است که «شاید در طول سال‌های گذشته، این نقص بر جمهوری اسلامی وارد بوده که رسانه‌های خودی به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد نشده اند و همین مسئله، راه را برای رسانه‌های دشمن باز کرده است… تا هجمه‌های سنگینی به ارکان مختلف کشور وارد سازند.»

او در ادامه با بررسی قله‌های فسادستیری رسانه‌های انقلابی از قبیل هفته ‎نامه «صبح» و سریال‌هایی مثل گاندو، بر روی سریال نمایش خانگی آقازاده تأمل می‌کند و تاکید دارد؛ «این سریال با پرداختی دقیق‌تر و هنری‌تر پا به عرصه مبارزه با فساد جریان یافته در میان اصحاب قدرت پرداخته است و به پرونده‌هایی می‌پردازد که مخاطب، آدم‌هایش را می‌شناسد و مابه ازایِ امروزی دارد. آقازاده، حتی از اینکه قیافه کاراکترهای سریال، به چهره افراد واقعی، شباهت‌هایی هم داشته باشد، ابا نکرده است از این رو برای مخاطب، ملموس و واقعی است. همین رویکرد، بازخوردهای جدی و صریحی از باندهای فسادساز در پی دارد؛ اما پس از تجربه گاندو، این باندها می‌دانند که نباید خیلی روی موضوعِ سریال تمرکز کنند؛ بلکه باید از طریق حاشیه‌ها و گاف‌های احتمالی، آن را اثری بی مایه و سخیف جلوه دهند.»

بررسی نگاه و وجه تشکیلاتی «آیت الله مهدوی کنی» موضوع بخش لعل ماهنامه حلقه وصل است. در این بخش در قالب گزارش نگاهی دقیق به ابعاد تشکیلاتی و سیاسی آیت ‎الله مهدوی ‎کنی شده و این کارنامه و وجه تشکیلاتی آیت ‎الله در گفت و گو با حجت ‎الاسلام میرلوحی (داماد و مسئول دفتر آیت ‎الله مهدوی ‎کنی) بیشتر باز شده است. در این گفت و گو حجت ‎الاسلام میرلوحی معتقد است به خاطر فعالیت‌های تشکیلاتی در حق او ظلم شد و «می ‎گفتند در دانشگاه یارگیری کرده و به دنبال حکومت است».

مهدی پورجعفری، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی نقش ائمه جماعات را در جهت جلب مشارکت مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی مبتنی بر اندیشه و عمل آیت ‎الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی بررسی کرده است. روایتی از مشی انقلابی آیت‎ الله مهدوی کنی نیز عنوان یادداشت میلاد موحدیان، دانشجوی دکتری جامعه‏ شناسی دانشگاه امام صادق (ع) است. «مدرسه علوی و آیت ‎الله هایش»، عنوان یادداشت حسین حسن ‎زاده است که در آن دامنه تربیتی مدرسه علوی در میان بورسیه‌های آیت ‎الله بروجردی را بررسی کرده است.

بخش رواق ماهنامه حلقه وصل به سراغ سریال نمایش خانگی «آقازاده» به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات چند وقت اخیر جبهه فرهنگی انقلاب رفته است. حسن محمدزاده، در یادداشتی با عنوان «آقازاده و تجربه ارتباط با جنس تازه‎ ای از مخاطب»، به بررسی ورود سازمان اوج به عرصه سریال‎ سازی برای شبکه نمایش خانگی پرداخته است. حلقه وصل در این شماره در گفت و گوی اختصاصی با حامد عنقا به ابعاد سیاسی این سریال پرداخته است.

عنقا معتقد است؛ «حاشیه‎ سازان دوست ندارند آقازاده دیده شود.» آرش فهمیم نیز در یادداشتی آقازاده را «آزمون اوج» دانسته و تاکید دارد که این آزمون می‌تواند توأم با خطا باشد، اما با این تجربه می‌توان در قدم‌های بعدی در تولید سریال برای نمایش خانگی، به اوج رسید. در این بخش در گزارشی خواندنی مروری بر آثار برجسته سیاسی پس از انقلاب شده است و احسان سالمی از حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن آقازاده نوشته و محمدعلی ملکیان روایت شخصیت راضیه در سریال آقازاده را تحلیل کرده است.

آسیب شناسی گره‌های پیش پای تولید داخل و مصرف کالای داخلی، موضوع بخش گره حلقه وصل است. در این بخش مریم حدادی به مؤلفه‌های ایستادن تولید بر روی پای خودش اشاره کرده است و فاطمه رضایی در گزارشی واقعیت‌هایی از قبیل چرایی عدم اعتماد به کالای داخلی را شرح داده است. «خانه ایرانی، جهیزیه ایرانی» نیز عنوان یادداشت مریم کمالی‎ نژاد است. ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد هم در گفت و گو با حلقه‎ وصل به این سوال پاسخ داده است که چطور می‌توان هر فرد ایرانی را جدای از دیدگاه سیاسی و عقیدتی و اقتصادی به خرید و استفاده از محصولات ایرانی تشویق کرد؟

در بخش سرو، ماهنامه حلقه وصل نیز فعالیت‌ها و نقاط قوت و ضعف مجموعه فرهنگی «پانزده خرداد اصفهان» بررسی شده است. در این بخش، احسان شهیر، مواجهه هوشمندانه این مجموعه با فضای مجازی را راهبردی مؤثر برای این مجموعه فرهنگی دانسته و مهدی جویافر مجموعه پانزده خراد را از قاعده مستنی دانسته و از موفقیت‌های ۱۰۰ درصدی این مجموعه رمزگشایی کرده است.

در بخش خلوص شماره ۸۵ ماهنامه حلقه ‎وصل به مناسبت سالگرد شهادت آیت‎ الله سیدمصطفی خمینی، زندگی و فعالیت‌های این مجاهد بزرگ از زبان شهید فردوسی پور بازخوانی شده است.نشریه حلقه وصل به مدیرمسئولی و سردبیری صادق یزدانی منتشر می‌شود.