انتخابات در زمان مقرر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، دولت عراق به اخبار مربوط به احتمال به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور واکنش نشان داد.

عبد الحسین الهنداوی، مشاور نخست وزیر عراق، گفت: ما اطلاعی از اخبار مربوط به توافق سیاسی برای تعویق برگزاری انتخابات زودهنگام نداریم؛ اما دولت با جدیت تمام در راستای برگزاری انتخابات مطابق معیارهای شفافیت در موعدی که به ملت عراق وعده داده شده است، حرکت می کند.

وی بیان کرد: دولت مصطفی الکاظمی کاملا مصمم است و عزم خود را برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر و اعلام شده در ژوئن ۲۰۲۱ جزم کرده است و در راستای تکمیل فرایند اقدامات برای موفقیت آن گام بر می دارد.

الهنداوی گفت: برخی موضوعات از دست قوه مجریه خارج است و به پارلمان مربوط می شود تا مانعی برای برگزاری انتخابات نباشد. قانون انتخابات باید سریعا تکمیل شود و همچنین قانون دادگاه فدرال باید اصلاح شود.

وی اعلام کرد: طی روزهای آتی گفتگوهایی میان پارلمان و دولت به منظور تسریع بخشیدن به کامل کردن اقدامات برای برگزاری انتخابات زودهنگام برداشتن موانع موجود انجام خواهد شد.



پیشتر خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه برخی گروه های سیاسی عراقی برای تاخیر در برگزاری انتخابات به توافق رسیده اند.