به گزارش خبرگزاری مهر، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در نشستی پرسش‌وپاسخ در شبکه «فاکس‌نیوز»، تلاش کرد تا نگرانی‌های رو به رشد جامعه آمریکا و حامیان حزب جمهوری‌خواه پیرامون پیامدهای پرهزینه جنگ علیه ایران را کم‌رنگ جلوه دهد.

ونس در واکنش به پرسش یکی از دانشجویان درباره وعده‌های انتخاباتی دولت ترامپ برای پایان دادن به درگیری‌های خارجی، با اعتراف ضمنی به دخالت‌های مداوم واشنگتن ادعا کرد: «هفت ماه است که به شکلی درگیر ایران هستیم. آمریکا سال‌هاست با این مسائل سروکار دارد و به شما قول می‌دهم دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد [موضوع] ایران به یک جنگ بی‌پایان تبدیل شود.»

معاون ترامپ با اشاره به سابقه خدمت نظامی خود در عراق، تلاش کرد خود را منتقد مداخلات نظامی گذشته جلوه دهد و مدعی شد که میان ماجراجویی‌های نظامی در خارج از کشور و استفاده از نیروی نظامی تفاوت وجود دارد.

این اظهارات انفعالی در حالی مطرح می‌شود که رویکرد جنگ‌طلبانه ترامپ در قبال ایران موجی از ناامیدی و اعتراض را حتی در میان بدنه‌های سنتی حزب جمهوری‌خواه ایجاد کرده است.

کارشناسان و ناظران سیاسی تأکید می‌کنند که طولانی شدن این درگیری، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جنگی و پیامدهای مستقیم آن بر قیمت سوخت و معیشت شهروندان آمریکایی، کاخ سفید را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (سوم نوامبر/۱۲ آبان) با چالشی جدی و بی‌سابقه مواجه کرده است.