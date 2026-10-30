نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت  آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت شامگاه پنجشنبه هفتم آبان ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های بین المللی‌ شهید امام خامنه ای اصفهان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمع زیادی از خانواده های شهدا و ایثار گران، جمعی از هنرمندان و فعالان صنوف مختلف سینمایی و مدیران فرهنگی و هنری کشور برگزار شد، پس از پخش آیاتی چند از قرآن‌ کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نماهنگی از ادوار قبلی جشنواره فیلم مقاومت پخش شد.

در ادامه نیز مجری برنامه یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای جنگ رمضان و به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای را گرامی داشت. در همین راستا کلیپی از و حماسه مردم اصفهان در تشییع پیکر پاک ۳۷۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم در ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ نیز پخش شد.



در ادامه، جلال غفاری قدیر دبیر جشنواره نوزدهم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب عنوان کرد: «این برای من توفیق بزرگی است که در این محفل معنوی حضور خانواده معظم و و معزز شهدا حضور دارم.نام جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت با نام شهدای بزرگی گره خورده است. به ویژه در دو دوره اخیر که حضور ارزشمند سردار رشید اسلام سردار شهید حسین سلامی در جشنواره پررنگ بود. همچنین شهید بزرگوار غلامرضا سلیمانی شهید بزرگوار و رادمردی که خاطرات زیادی از ایشان داریم در تبیین افتتاحیه سال گذشته همراه ما بودند.

وی اظهار کرد: جشنواره فیلم مقاومت در ۱۲ دوره ابتدایی خود با نام جشنواره دفاع مقدس شناخته میشد. از دوره دوزادهم، دو اتفاق افتاد. یکی اضافه شدن بخش بین المللی‌ جشنواره بود و دوم، تحول و ارتقای معنایی «سینمای دفاع مقدس» به «مقاومت». فراموش نکنیم که جشنواره مقاومت از دل جنگ و دفاع مقدس برخاسته است. و ویژگی مهم این دوره هم این است که در دل جنگ برگزار می‌شود و تحولاتی که در دو جنگ اخیر داشتیم اهمیت آن را پررنگ تر کرده است.

غفاری افزود: درک سینمای مقاومت از دل درک مفهوم مقاومت می‌گذرد. هر ملتی قبل از این که بجنگد تصمیم میگرد که شکست نخورد. این آغاز مقاومت است‌. کار سینمای مقاومت بازسازی همان باوری است که پیش از گلوله و تفنگ باید باور و ایمان داشت. کار سینمای مقاومت، ثبت خاطره نیست بلکه تولید باور است.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت گفت: ملت قهرمان، دوست دارد تصویر مقاومت و اقتدار خودش را در آینه سینمای مقاومت ببیند. اگر در سینما صرفا از شکست بگوییم، حتی اگر نیروی نظامی زبده داشته باشیم ناکام خواهیم بود. البته سینمای مقاومت باید از شعارزدگی فاصله بگیرد و در کنار رنج جنگ از نشاط و امید بگوید.

وی افزود: در دوره نوزدهم شاهد چند اتفاق ویژه بودیم. اولین شاخص، حضور گسترده کشورهای جهان بود. بیش از ۱۰۹ کشور برای این جشنواره اثر ارسال کرده اند و حضور بالغ بر ۱۹۰۰ اثر بین المللی‌ نشان دهنده توان سینمای مقاومت در دنیا است. جشنواره فیلم مقاومت به این تمایز معنا از افتخار می‌کند.

غفاری گفت: حدود بیست روز پس از پایان جشنواره هجدهم بود که جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و انتشار فراخوان و دریافت آثار هم در بحبوحه جنگ رمضان رخ داد. حضور جشنواره فیلم مقاومت در میادین و تجمع های شبانه یک تمایز دیگر جشنواره امسال است. ا این رویداد تلاش کرده که همراه مردم عزیز در میادین و خیابان ها در کنار مردم بایستد. خدا را شاکریم که علاوه بر اکران های سراسری در کشور،در میادین ویژه تجمع های مردمی هم تدارک دیده شده است تا مردم مبعوث هم شاهد این آثار باشند. جا دارد از شهردار محترم تهران هم تشکر کنیم.

وی افزود: امسال تمرکز ویژه ای در داوری جشنواره داشتیم که آثار به صورت حرفه ای ارزیابی شود. آثار در بخش های مختلف توسط جمعی از اساتید ارزیابی شده و ان شا الله از فردا در پردیس ملت شاهد اکران این آثار خواهیم بود.

غفاری گفت: در این محفل فرهنگی مهندسان عزیزان ما در مجتمع صنعتی فولاد مبارکه اصفهان هم حضور دارند که با جهاد مستمر خود در بازسازی خرابی های ناشی از جمله دشمن آمریکایی مصداق واقعی مقاومت و اقتدار بودند.



استاندار اصفهان: سینمای مقاومت، حقیقت ایستادگی را به حافظه ملی تبدیل می‌کند

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این مراسم گفت: مقاومت پیش از آنکه یک رویداد تاریخی باشد، یک انتخاب انسانی و عشقی درونی است و سینما می‌تواند حقیقت ایستادگی را به حافظه یک ملت تبدیل کند.



وی با اشاره به خاطره‌ای از روزهای پیش از سقوط خرمشهر در سال ۱۳۵۹ گفت: فکر می‌کنم دقیقاً ۴۷ سال پیش، در چنین روزهایی، پنج نفر ایستادند تا فرصتی ایجاد کنند برای مردم که بتوانند شهر و ناموس خود را نجات دهند. هیچ‌کس نمی‌داند چه سرنوشتی برای آن‌ها رقم خورد؛ حتی نام آن کار را هم نمی‌دانیم. در هیچ سندی، نه سابقه شهادت، نه سابقه اسارت و نه سابقه جراحت آن‌ها را نیافتم و هیچ طرفی هم ادعا نکرد که آن‌ها را دیده است. تنها شاهد آن منظره، پل بود.



استاندار اصفهان افزود: پنج نفر، پنج خاطره، پنج نام بی‌تاریخ. آن‌ها رفتند، اما ایستادند. شاید آخرین ایستادن همان مقاومت باشد. من فکر می‌کنم ما وارث یک خاطره نیستیم؛ وارث یک رسالت و یک مسیریم. بعضی ملت‌ها تاریخ خود را فقط در کتاب‌ها می‌خوانند و بعضی ملت‌ها تاریخ ایستادگی را زندگی می‌کنند. امروز اینجا هستیم تا از حقیقتی سخن بگوییم که با گذشت زمان کهنه نمی‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر معنای مقاومت گفت: «عظمت انسان و راز ماندگاری او در مقاومت است. بارها گفته‌ام لحظه‌های بزرگ تاریخ زمانی ساخته می‌شوند که انسان بین آسودگی و مسئولیت، مسئولیت را انتخاب می‌کند. عظمت انسان به این نیست که هرگز با سختی روبه‌رو نشود؛ به این است که در برابر سختی، شرافت خود را فراموش نکند. قدرت واقعی فقط در توان غلبه بر دیگران نیست؛ در توان حفظ حقیقت، امید و انسانیت در شرایط سخت است.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: وقتی از مقاومت سخن می‌گوییم، نباید فقط نام رویدادها را به یاد بیاوریم؛ باید نام انسان‌ها را ببینیم. پشت هر تصویری از ایستادگی که امروز دیدیم، انسانی هست با آرزوها، نگرانی‌ها، خانواده و دلبستگی‌ها. قهرمانانی که می‌شناسیم و دیدیم، دور از ما زندگی نمی‌کنند؛ همین‌جا در کنار ما هستند: شهیدان ربانی، ظاهری، حجتی، حججی، ترازی و همت. قهرمانان آن‌قدر دور از ما نیستند.

وی با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در اصفهان و میزبانی مجتمع فولاد مبارکه گفت: رسالت سینما بسیار سنگین است. حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد بخشی از تاریخ است، اما حقیقتی که روایت می‌شود می‌تواند به حافظه یک ملت تبدیل شود. سینما فقط تصویر نیست؛ هنر دیدن انسان در دل حادثه‌هاست. من اعتقاد قلبی دارم که رسالت سینمای مقاومت، تصویر کردن ایستادگی‌ای است که تنها نیست و زنده نگه داشتن معنای ایستادگی در جان انسان‌هاست.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خاطره‌ای از اوج جنگ تحمیلی گفت: خبرنگاری از فرزند شهید می‌پرسد آینده جنگ را چگونه می‌بینید. آن شهید عزیز با تعجب می‌پرسد: کدام جنگ؟ ما جنگی ندارالتیم. این جنگ نیست. جنگ واقعی زمانی خواهد بودش که فرزندان این شهیدان بزرگ شوند، جای پدرانشان بایستند و در برابر دشمنان اصلی ما قرار بگیرند. الان بعد از چهل و اندی سال، نام آن پنج نفر دوباره زنده می‌شود.

وی افزود: سینما راس این است که گذشته ما را زنده کند و ماموریت‌های امروز ما را نشان دهد. سینمای مقاومت ما زمانی زنده خواهد بود که از خاطره به آگاهی، و از آگاهی و مسئولیت به ساختن آینده کشور برسد. امروز نوبت ماست که آنچه یاد گرفته‌ایم معنا ببخشیم. امروز نوبت هنرمند ماست که حقیقت را ببیند و روایت کند و اجازه ندهیم معنای گذشته، خدای ناکرده، فراموش شود.



جمالی‌نژاد درباره دشت مهیار نیز گفت: دشت مهیار، جغرافیای ما را با روایت جهانی مقاومت پیوند داد. خدا رحمت کند شهیدمان را که ۲۵ آبان سال گذشته به شهادت رسید. یکی از مناقب اصفهان که مردم جهان نمی‌دانستند و در جنگ تحمیلی آشکار شد، همان ایثار، شهادت و مقاومت بود. اگر این حقیقت در حافظه تاریخ کشور ما ثبت شده، شایسته ثبت شدن است. امیدوارم درباره دشت مهیار فیلم سینمایی، مستند و آثار کوتاه ساخته شود و با پژوهش‌های تاریخی و اسناد معتبر روایت شود تا این خاطره محلی به میراث ملی و فرهنگی تبدیل شود؛ چرا که سینمای مقاومت، بازتاب‌دهنده مظلومیت مقتدرانه و بیداری اسلامی و افشاگر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکاست.



وی در پایان با قدردانی از هنرمندان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد سینمایی ابراز امیدواری کرد که سال آینده نیز این برنامه‌ها در اصفهان ادامه یابد.