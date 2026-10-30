پیام تسلیت عراقچی به همتای اسپانیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، وقوع سانحه تلخ قطار در این کشور و جان‌باختن شماری از افراد را تسلیت گفت و همچنین از جانب خود، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به دولت و مردم اسپانیا ابراز کرد.

متن پیام به شرح ذیل است.

جناب آقای خوزه مانوئل آلبارس

جناب اقای وزیر،

مایلم از جانب خود، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت عمیق خود را به مناسبت سانحه تلخ قطار در اسپانیا ابراز کنم.

از وقوع این حادثه ناگوار و جان باختن شماری افراد عمیقاً متأثر شدیم.

عالی‌جناب، لطفاً مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه و عمیق اینجانب را پذیرا باشید.

با نهایت احترام

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران