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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۰۶

AFC با ارجاع پرونده آل کثیر به کمیته استیناف موافقت کرد

AFC با ارجاع پرونده آل کثیر به کمیته استیناف موافقت کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارجاع پرونده محرومیت عیسی آل کثیر مهاجم تیم پرسپولیس ایران به کمیته استیناف این نهاد، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام علیرضا قدیر، مسئول امور حقوقی باشگاه پرسپولیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای، پذیرش درخواست پرسپولیس برای ارجاع پرونده محرومیت عیسی آل‌کثیر را به کمیته استیناف AFC، اعلام کرد.

به این ترتیب، باشگاه پرسپولیس باید لایحه خود را در اعتراض به رای صادره تا پایان هفته به این کنفدراسیون ارسال نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل کثیر بعد از بازی پرسپولیس با پاختاکور ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی به خاطر شادی گل خاص خود به مدت ۶ ماه محروم شد و پرسپولیس به این حکم اعتراض کرد.

کد مطلب 5052858

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