سهم بیشتر «خانه کتاب و ادبیات» از اخبار هفته پایانی مهر

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: پس از دو هفته که گزارش «یک‌هفته با کتاب» دربرگیرنده ۱۸ خبر مختلفِ مهمِ حوزه کتاب ایران و جهان بود، هفته پایانی مهرماه ۹۹، از این‌نظر هفته‌ای کم‌خبر محسوب می‌شود و تعداد اخبارش کمتر از ۱۰ عنوان است.

گزارش این‌هفته با ۳ خبر از موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شروع؛ و در ادامه خبری هم از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هفته کتاب مرور می‌شود. انتشار فراخوان شرکت در کارگاه تصویرگری براتیسلاو و برگزاری نشست شعر و ادبیات ایران در ژاپن هم از جمله فعالیت‌های برون‌مرزی ایران هستند که دو خبر از این‌گزارش را به خود اختصاص داده‌اند. رونمایی از روزشمار عملیات کربلای ۵ و برگزاری یک‌وبینار مرتبط با مسائل کتابخانه‌های عمومی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم دو خبر دیگر گزارش هستند که در بخش اخبار داخلی مرورشان می‌کنیم.

بخش خارجی و بین‌المللی گزارش این‌هفته هم تنها یک‌خبر را شامل می‌شود که درباره جایزه نوبل ادبی است.

در ادامه مشروح گزارش «یک‌هفته با کتاب» آخرین هفته مهرماه را می‌خوانیم:

اعلام مقدمات حضور ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

مقدمات شرکت ناشران برای حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران این‌هفته توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام شد. به‌عنوان مثال طبق اطلاعات این‌خبر، مجوز نشر برای حضور در این نمایشگاه باید تا پایان دی ماه سال جاری معتبر باشد و ناشران ملزم‌ شدند برای کنترل اطلاعات کتاب‌های خود به سامانه موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه و نسبت به اعلام وصول کتاب‌ها اقدام کنند. زمان ثبت‌نام ناشران برای حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کلیدخوردن ثبت‌نام طرح پاییزه کتاب

خبر دیگر از خانه کتاب و ادبیات این‌که با اعلام این‌موسسه، ثبت‌نام کتابفروشی های کشور در طرح پاییزه کتاب ۹۹ کلید خورد و به کتابفروشی‌های سراسر کشور اعلام شد می‌توانند از روز دوشنبه ۵ تا پنج‌شنبه ۱۵آبان با مراجعه به سامانه اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند.

برگزاری نشست خبری جایزه جلال

نشست خبری سیزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور ابراهیم محمدحسن بیگی دبیر علمی، ایوب دهقانکار مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، مصطفی راضی جلالی دبیر اجرایی و خبرنگاران حوزه کتاب و ادبیات چهارشنبه ۳۰مهر در سالن زنده یاد عاشوری موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برپا شد.

دهقانکار در این‌نشست، ضمن بیان سخنانی درباره جایزه جلال، با اشاره به خبر اعلام مقدمات حضور ناشران در نمایشگاه کتاب تهران، اعلام کرد این‌نمایشگاه پیش از زمستان امسال برپا می‌شود.

انتصاب اعضای شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این‌هفته با صدور احکام جداگانه ای اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

به این‌ترتیب طبق این‌خبر، جوادی در احکامی جداگانه حجت‌الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی، علیرضا اسماعیلی، اسماعیل امینی، اشرف بروجردی، راضیه تجار، هومان حسن‌پور، ابراهیم حیدری، محمد حسین رنجبران، صابر سهرابی، غلامرضا غفاری، علی غیاثی ندوشن، مهدی فیروزان، علیرضا کاظمی، جواد محقق، علیرضا مختارپور و محمدجواد مرادی‌نیا را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

انتشار فراخوان شرکت در کارگاه تصویرگری براتیسلاوا

فراخوان شرکت در کارگاه تصویرگری یونسکو آلبین برونسکی براتیسلاوا ۲۰۲۱ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تصویرگران ایران و شورای کتاب کودک منتشر شد.

این فراخوان برای انتخاب مناسب‌تر تصویرگران شرکت‌کننده در این رویداد بین‌المللی برای شرکت در کارگاه آموزشی تصویرگری دوسالانه‌ی براتیسلاوا منتشر شده است.

برگزاری نشست شعر و ادبیات فارسی در ژاپن

نشست «شعر و ادبیات فارسی از نگاه ایران‌شناس‌ برجسته ژاپنی» به مناسبت سالروز بزرگداشت حافظ روز یکشنبه ۲۷ مهر با پخش زنده در فضای مجازی، با سخنان پروفسور امیکو اوکادا یکی ازبرجسته‌ترین شخصیت‌های ایران شناس ژاپنی برگزار شد. این‌نشست با حضور حدود ۱۵۰ نفر از علاقه‌مندان ژاپنی همراه بود.

رونمایی از کتاب روزشمار عملیات کربلای ۵

جلد اول روزشمار چهل‌وششم از مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان «کربلای ۵» این‌هفته توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر و رونمایی شد.

برگزاری وبینار ارزش کتابخانه‌های عمومی

تنها خبر مهم این‌هفته از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم برگزاری وبینار «ارزش کتابخانه های عمومی، از ارزانی تا ارزندگی» بود که روز چهارشنبه ۳۰ مهر در دو نوبت صبح و عصر توسط معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد برگزار شد. در این‌وبینار به موضوعات «کتابخانه عمومی ارزش مبنا»، «ارزش افزوده کتابخانه عمومی»، «پارادایم کاربرمحوری در سازمان» و «کتابخانه عمومی کاربرمحور» پرداخته شد.

انتخاب دو عضو جدید آکادمی نوبل

آکادمی سوئد که مسئولیت اهدای جایزه ادبیات نوبل را بر عهده دارد، دو عضو جدید خود را معرفی کرد تا دو جای خالی این آکادمی ۱۸ نفره را پر کند و به بحرانی پایان دهد که آوازه‌اش را زیر سوال برده بود. این‌نهاد ۲۳۴ ساله که به تازگی لوییز گلوک شاعر آمریکایی را به عنوان برنده امسال جایزه نوبل ادبیات معرفی کرد، گفت اینگرید کارلبرگ خبرنگار و نویسنده و استیو سم-سندبرگ نویسنده، منتقد و مترجم را به عنوان اعضای جدید خود انتخاب کرده است.