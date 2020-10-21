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۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

در صحن مجلس؛

طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور اعلام وصول شد

طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور اعلام وصول شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح‌ حمایت از خیرین سلامت

- طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده

- طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی

- طرح اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

- طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

- طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری‌ها

- طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

- طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح تنظیم بازار

- طرح تشدید مجازات تهدید کنندگان مردم

 - طرح اصلاح مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی

کد مطلب 5053307
زهرا علیدادی

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