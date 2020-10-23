بشار رسن در پرسپولیس ماندنی شد/ هافبک عراقی از فردا در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از درخشش در لیگ قهرمانان آسیا و صعود با این تیم به فینال رقابت‌ها، پیشنهاد ۱.۵ میلیون دلاری از تیم القطر دریافت کرد ولی به خاطر قراردادی که با پرسپولیس داشت، برای جدایی از جمع سرخپوشان به چالش خورد.

بشار حتی برای جدایی از پرسپولیس به صورت تصویری در اینستاگرام با هواداران این تیم صحبت کرد و از آنها خواست که به وی اجازه جدایی بدهند اما این درخواست با مخالفت باشگاه پرسپولیس و واکنش منفی هواداران مواجه شد.

با این حال بهروز دژبود مدیر برنامه بشار شب گذشته اعلام کرد که بشار در پرسپولیس می‌ماند و در فینال لیگ قهرمانان آسیا هم بازی خواهد کرد.

دژبود به سایت «السومریه نیوز» گفت: می‌توانم به صورت رسمی اعلام کنم که بشار در پرسپولیس می‌ماند و در فینال لیگ قهرمانان بازی می‌کند.

وی ادامه داد: این افتخار بزرگی برای بشار و عراق است که در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد.

مدیربرنامه بشار تاکید کرد: به نظرم بشار رسن مستحق این است که در جمع پنج کاندیدای بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت السومریه نیوز در پایان خبر خود نوشته است که بشار روز جمعه (امروز) به تهران سفر می‌کند و از فردا شنبه در تمرین سرخپوشان حاضر خواهد شد.