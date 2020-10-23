۱۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین مجهز شد

عطالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری در استان اظهار داشت: هدف از اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری و پایداری منابع آب و خاک در جهت تولید پایدار محصولات کشاورزی است.

ابراهیمی به تجهیز یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: تا پایان سال جاری سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز می‌شود که تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

وی ادامه داد: با اجرای طرح‌های سامانه‌های نوین ابیاری در استان، افزایش راندمان آبیاری تا ۴۴ درصد در مزرعه، افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، کاهش ۳۰ درصدی مصرف نهاده‌های کشاورزی و کاهش اثرات زیست محیطی رقم خواهد خورد.

ابراهیمی به نقش ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کشاورزی نوین تاکید کرد و گفت: استفاده و ترویج هرچه بیشتر از سیستم‌های آبیاری نوین کشاورزی تغییر نگرش کشاورزی سنتی و الگوی کشت جهت استفاده بهینه از منابع آبی به منظور توسعه وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان از مهمترین اهداف بخش آب و خاک و ترویج کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به کاهش منابع آبی و احیای دشت‌های بحرانی استان اشاره کرد و گفت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در دشت‌های بحرانی و مناطق که با کمبود منابع آبی مواجهه هستند یک ضرورت است و در اولویت طرح‌های توسعه سامانه‌های آبیاری نوین قرار گیرد