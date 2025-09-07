به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد توسعه سامانههای نوین آبیاری استان با اشاره به اهمیت این سامانهها اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، تغییر الگوهای بارشی و افزایش دمای سالانه از عوامل اصلی کاهش منابع آبی استان است که مدیریت آب را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۸ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان به سامانههای نوین آبیاری تجهیز شده و حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارها نیز به سامانههای کمفشار مجهز شدهاند، این اقدامات موجب افزایش راندمان آبیاری از حدود ۳۵ درصد به بیش از ۶۵ درصد شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران استقرار سامانههای نوین آبیاری را مؤثرترین راهکار برای مقابله با بحران کمآبی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد منابع آبی استان با راندمان بسیار پایین مورد استفاده قرار میگیرد که نیازمند اصلاح فوری است.
مؤمنی همچنین بر همکاری همه ذینفعان برای اجرای موفق طرحهای آبیاری نوین تأکید کرد و گفت: تدوین سند جامع و پایدار مدیریت منابع آبی استان، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و دانش روز، میتواند مبنای علمی مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف آب و تأمین پایدار امنیت غذایی باشد.
در این نشست راهکارهای فنی و مدیریتی برای توسعه سامانههای نوین آبیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تسریع اجرای این پروژهها با اولویت مناطق کمآب و در معرض خطر تأکید شد.
