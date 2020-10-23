خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: اخیراً گمانه زنیهای فراوانی پیرامون عادی سازی قریب الوقوع روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی مطرح شده است. در همین راستا، رسانههای مختلف گزارشهای متعددی را در خصوص اعلام موافقت اولیه سودان با عادی سازی روابط، منتشر کردهاند.
ایالات متحده آمریکا از حدود دو هفته پیش مذاکرات خود با مقامات سودانی اعم از دولت انتقالی و شورای حاکمیتی این کشور را کلید زده است. آمریکاییها در جریان مذاکرات صورت گرفته، در ازای حذف نام سودان از لیست سیاه سلسله شروطی را برای این کشور تعیین کردند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مهمترین شرط در میان آنها محسوب میشود. پس از تعلل مقامات سودانی در پاسخ گفتن به معامله واشنگتن، کاخ سفید سیاست تهدید را در پیش گرفت.
آمریکا اصرار دارد تا سودانیها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در تاریخ ۱۳ آبان رسماً عادی سازی روابط خود با تلآویو را اعلام کنند بدین ترتیب، آمریکاییها مقامات سودان را تهدید کردند که در صورت عدم موافقت با توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش از موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوریِ آمریکا در تاریخ ۱۳ آبان ماه، دیگر گام نهادن در این مسیر بی فایده خواهد بود. تشدید فشارها علیه سودان نیز موجب شد تا طی ۴۸ ساعت گذشته منابع رسانهای از موافقت اولیه دولت انتقالی سودان با معامله پیشنهادی واشنگتن، خبر دهند.
در همین ارتباط، گفته شد که «عبدالله حمدوک» نخستوزیر دولت انتقالی سودان برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در صورت موافقت پارلمان اعلام آمادگی کرده است. این در حالی است که «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان نیز حدود ۹ ماه پیش یعنی در فوریه سال جاری میلادی در جریان دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی موافقت خود با عادی سازی روابط با این رژیم را صراحتاً اعلام کرده بود.
بنابراین، به نظر میرسد که مقامات سودان از یک سوی با وعدههای ایالات متحده آمریکا تطمیع شده و از سوی دیگر تحت تأثیر تهدیدات آن قرار گرفته و قصد دارند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به صورت رسمی عادی سازی روابط خود با صهیونیستها را اعلام کنند. مقامات سودان معتقدند که با عادی سازی روابط با تلآویو نام این کشور از لیست سیاه آمریکا حذف میشود اما هیچگاه به این سؤال پاسخ نگفتهاند که آیا متعاقب حذف نامشان از لیست سیاه، تحریمهای اعمالی علیه خارطوم نیز لغو خواهند شد؟
نکته قابل تأمل این است که آمریکا قصد ندارد حتی پس از حذف نام سودان از لیست سیاه به تحریمهای تأثیرگذاری که پیشتر علیه این کشور وضع شده بود، پایان دهد کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و بینالمللی معتقدند که حذف نام سودان از لیست سیاه آمریکا منجر به لغو تحریمها علیه این کشور نخواهد بود و یا حداقل تحریمهای تأثیرگذار لغو نخواهد شد. از همین روی، به نظر میرسد که آمریکاییها لغو تحریمهای تأثیرگذار علیه سودان را به تحقق شروط دیگری منوط سازند. لذا پُر واضح است که آمریکاییها به بهانه صلح در حال سوق دادن سودان به سمت سَراب هستند.
در حقیقت، مقامات کشور سودان از مسأله غافل شدهاند که دولت دونالد ترامپ در حال استفاده ابزاری از آنهاست تا از این رهگذر، با یک تیر دو هدف را نشانه برود. هدف اول، وادار ساختن سودان به عادی سازی روابط با صهیونیسم و تأمین منافع رژیم صهیونیستی است و هدف دوم، خلق یک دستاورد سیاسی برای ترامپ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. از همین روی، اینگونه به نظر میرسد که سودانیها نیز مانند آل خلیفه و آل نهیان بدون دریافت کوچکترین امتیازی قصد دارند به عنوان ابزاری در دستان واشنگتن و تلآویو نقش آفرینی کنند.
نکته قابل تأمل در این زمینه، آن است که ملت سودان یکصدا با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاملاً مخالف است و طی روزهای اخیر نیز بارها این مخالفت را ابراز داشته است. به عنوان نمونه، میتوان به سلسله اعتراضات و تظاهرات اخیر در نقاط مختلف سودان از جمله شهر خارطوم اشاره کرد که سودانیها طی آن پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیده و رسماً خواستار توقف فرایند عادی سازی روابط با این رژیم شدند.
مردم سودان از طریق به آتش کشاندن پرچم صهیونیستها صراحتاً اعلام کردند که معتقدند سازش با تلآویو ارمغانآور صلح نخواهد بود ناگفته پیداست که مقامات سودانی برخلاف ملت خود فریب همان سناریویی را خوردند که همتایانشان در دیگر کشورها نظیر عربستان، امارات و بحرین فریفته آن شدند. در واقع، مقامات سودان حاضر شدهاند مبلغی بالغ بر ۳۳۵ میلیون دلار را به آمریکاییها به بهانه جبران خسارت مربوط به قربانیان انفجار دو سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸ بپردازند و در عین حال روابطشان با تلآویو را نیز عادی سازند و در ازای تمامی این امتیازات تنها نامشان از لیست سیاه حذف شود؛ بدون اینکه تحریمها لغو شوند.
این معامله نابرابر به خوبی حاکی از آن است که مقامات سودان نیز فریب سناریوی مشترک آمریکا و صهیونیسم را خوردهاند و از این پس به جای صلح باید منتظر جنگها و تنشهای دیگری نیز باشند. عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی نه تنها برای خارطوم صلحی را به ارمغان نخواهد آورد بلکه این کشور را بیش از پیش به سمت درگیری، مناقشه، تنش و جنگ سوق خواهد داد.
به عبارت دیگر، میتوان گفت که واشنگتن و تلآویو، توافق عادی سازی روابط با صهیونیسم را در پوشش برقراری صلح در مقابل سودانیها قرار دادند؛ صلحی که سَرابی بیش نیست و مقامات خارطوم هیچگاه به آن دست پیدا نخواهند کرد؛ همانطور که پیش از آنها امارات و بحرین موفق به تحقق چنین دستاوردی نشدند.
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