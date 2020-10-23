به گزارش خبرنگار مهر، انتشار ویدئوی جنجالی صحبت‌های مهدی رسول پناه در شامگاه پنجشنبه گذشته باعث ایجاد حاشیه‌های فراوان در این تیم شد تا فینالیست لیگ قهرمانان آسیا با بی‌سابقه ترین صحبت‌های مدیریتی روبرو شود.

صحبت‌هایی که بخشی از آن نیز با ۲۴ ساعت تاخیر در فضای مجازی پخش شده است که در آن رسول پناه از زشت‌ترین و زننده‌ترین صحبت‌ها علیه احمد سعادتمند مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال تهران و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس استفاده می‌کند.

رسول پناه که برخی کلمات او به دلیل الفاظ رکیک قابلیت انتشار ندارد خبر از درخواست شیخ دیاباته مهاجم استقلال تهران برای پیوستن به پرسپولیس با ۴۰۰ هزار دلار می‌دهد. همچنین او از پذیرش استعفای یحیی گل محمدی در جلسه با وی می‌دهد اما سپس سرمربی سرخپوشان از موضع خود کوتاه می‌آید تا در راس کادر فنی سرخپوشان باقی بماند.

باشگاه پرسپولیس در حالی با حاشیه‌های اینچنین روبرو شده است که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است و در آستانه لیگ برتر بیستم با صحبت‌های ناشایست رسول پناه کار را پیش می‌برد.