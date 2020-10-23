به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،، در این پیام مهندس حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیریت آیندهنگرانه و همگام با رویکردهای نوین جهانی، شکستهشدن انحصار، کاهش هزینههای دسترسی به سیمکارت تلفنهمراه، افزایش کیفیت و پوشش خدمات ارتباطی، رویکردهای جدید در حوزه ICT از جمله نسل پنجم تلفن همراه، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل کلاندادهها را از عوامل توسعهیافتگی ایرانسل برشمرد که تلنگری برای تغییر و رشد سایر بازیگران فعال در حوزه تلفنهمراه بوده و برای مشترکان، فرصت انتخاب برای بهرهمندی از خدمات کیفی را ایجاد کرده است.
متن این پیام که به مناسبت چهاردهمین سالروز راهاندازی شبکۀ تلفنهمراه ایرانسل منتشر شده، به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
همکاران محترم خانوادۀ بزرگ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
با سلام و احترام؛
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در حالی وارد پانزدهمین سال فعالیتش در ایران میشود که نسل پنجم تلفن همراه، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، تحلیل کلان دادهها و بسیاری رویکردهای جدید در حوزه ICT، تصویر آینده زندگی را برای مردم تغییر داده است.
این اپراتور با حضور در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران توانسته است با ایجاد فضای رقابتی، زمینه شکسته شدن انحصار، کاهش هزینههای دسترسی به سیمکارت تلفنهمراه، افزایش کیفیت و پوشش خدمات ارتباطی را فراهم کند. این توسعهیافتگی علاوهبر فضای ارتباطی کشور، تلنگری برای تغییر و رشد سایر بازیگران فعال در حوزه تلفنهمراه بوده و برای مشترکان فرصت انتخاب برای بهرهمندی از خدمات کیفی را ایجاد کرده است.
ایرانسل با مدیریت آیندهنگرانه و همگام با رویکردهای نوین جهانی توانسته است سهم مناسبی از بازار ارتباطات کشور را بهخود اختصاص دهد و در کنار ارائه خدمات صوت و دیتا، حمایت از کسبوکارهای نوین، ورود و گسترش فناوریهای نو، در توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در روستاها نیز نقش موثری داشته و هزاران روستا را در سطح کشور تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.
در شرایط کنونی که تحول دیجیتال، سرنوشت ناگزیر همه جوامع از جمله کشور ماست و مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهواسطه آن در حال دگرگونی است، امیدوارم شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت ICT، همچون گذشته با تاکید بر کارآمدی، چالاکی، مسئولیتپذیری، انصاف و تغییر در رویکردها و اتخاذ رویههای مناسب با تغییرات زیستبوم ارتباطی و فناوری اطلاعات، از همه ظرفیتهای موجود برای شکوفایی بیش از پیش این صنعت بهره ببرد. وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات با رویکرد آگاهانه نسبت به نقش فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه، راهبرد توسعه این فناوریها را در کشور با شتاب بیشتری پیش برده است. بیشک کسب این موفقیتها بدون تلاش خستگیناپذیر همه فعالان این حوزه از جمله مدیران و کارکنان پر تلاش شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل میسر نمیشد. چهاردهمین سالروز آغاز فعالیت این شرکت را فرصت مغتنمی شمرده و از همراهی و همکاری شما در پیشبرد مسیر سخت توسعه ارتباطات و فناوریاطلاعات در کشور قدردانی میکنم.»
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