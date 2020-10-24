به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، ویژه برنامه «قرار ما» کاری از گروه معارف اسلامی شبکه یک سیما است که امشب سوم آبان با اجرای حسن سلطانی شنبه ۳ آبان ماه حوالی ساعت ۱۸:۱۰ روی آنتن می رود. سیدحسین مومنی به عنوان کارشناس و محمدرضا طالقانی پیشکسوت قهرمانی کشتی و پهلوانی مهمان ویژه شب شهادت امام حسن عسکری (ع) خواهند بود.

همچنین سید حمیدرضا برقعی شاعر و مدیحه سرا هم در این برنامه در رثای این امام همام اشعاری را اجرا خواهد کرد. در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) سخنرانی حجت الاسلام میرهاشم حسینی با محوریت زندگی و شهادت این امام همام در جوار مسجد جمکران، قبل از خبر ۱۴ پخش خواهد شد.

ویژه برنامه «حسینیه ایران» نیز ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) حوالی ساعت ۱۹:۵۰ روی آنتن خواهد رفت. همچنین امشب پس از بخش خبری ساعت ۲۱ بیانات مقام معظم رهبری پخش می شود و پس از آن حوالی ساعت ۲۳ برنامه «نگاه یک» به طور زنده روی آنتن می رود.

امشب به دلیل تغییرات جدول پخش، سریال پخش نخواهد شد.

برنامه «قرار ما» یکشنبه ۴ آبان ماه ویژه برنامه جشن تاجگذاری امام زمان (عج) را حوالی ساعت ۲۳ روی آنتن می برد. وحید شمسایی فوتبالیست، پویا بیاتی خواننده و مجید تال شاعر و مدیحه سرا از مهمانان این ویژه برنامه هستند. شعر خوانی، سخنرانی کوتاه و مداحی از جمله بخش های این برنامه خواهد بود.