به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معرفی برترین‌های سومین رویداد ملی «ایده‌آزاد» اسباب‌بازی با حضور تولیدکنندگان، طراحان و مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

آیدین مهدی‌زاده دبیر سومین رویداد ملی «ایده‌آزاد» اسباب‌بازی پیش از معرفی ایده‌های برتر در سخنان کوتاهی گفت: فرآیند این‌دوره بیش از ۹ ماه به طول انجامید تا امروز از میان ۱۶۰ ایده رسیده به دبیرخانه و ۳۹ ایده‌ی رسیده به مرحله پایانی، شاهد معرفی ۱۱ ایده‌ی برتر سومین رویداد ایده‌آزاد اسباب‌بازی باشیم.

وی افزود امروز چشم امید ایده‌پردازان و طراحان به تولیدکنندگان اسباب‌بازی است چرا که صنعت اسباب‌بازی کشور تشنه‌ی فضای تعامل و همکاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای این حوزه هم در بخش کودک و نوجوان و هم در بخش بزرگ‌سال است.

مهدی‌زاده در پایان صحبت‌های خود با اشاره به این‌که تمام ۳۹ ایده رسیده به مرحله پایانی سومین رویداد ملی «ایده‌آزاد» با حمایت شورای نظارت بر اسباب‌بازی ثبت رایگان شده است، یادآور شد: این ایده‌ها هنوز به مرحله طراحی نرسیده و امیدواریم با حمایت تولیدکنندگان به‌زودی شاهد طراحی و تولید آن‌ها باشیم.

در ادامه این برنامه ایده‌پردازان به ارائه و معرفی ایده‌های خود پرداختند که اولین ایده از سوی آرش شریف‌زاده، کارگردان و بازیگر تئاتر کودکان و نوجوانان با عنوان «کتاب تئاتر سایه» معرفی شد.

شریف‌زاده در مورد ایده خود گفت: تأثیر نمایش بر آموزش کودکان بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از مشکلات این حوزه را می‌توان با بهره‌گیری از نمایش مرتفع کرد.

وی با اشاره به سفرهای خود به همراه تریلی سیار تئاتر کانون به نقاط دور افتاده کشور در سال‌های متمادی افزود: بسیاری از بچه‌ها در اقصی نقاط کشور هیچ دسترسی به سالن نمایش و تماشای تئاتر ندارند با این ایده‌ای که امروز معرفی می‌کنم می‌توانیم نمایش را به داخل خانه‌ها ببریم و بچه‌ها با استفاده از خلاقیت خودشان نمایش بازی کنند.

«تتاکارت» عنوان ایده‌ی دومی بود که از سوی مهدی پورمطلب‌روشنده معلم هوش و خلاقیت بچه‌ها معرفی شد که یک بسته‌ی آموزش خلاقانه برای طراحی بازی‌های کارتی از سوی خود کودکان و نوجوانان است.

پورمطلب در باره این ایده گفت تمام بچه‌ها خلاقند و باید ابزار در اختیارشان قرار گیرد و «تتاکارت» با قابلیت‌ها و انعطاف‌پذیری که در انتخاب نوع، رنگ و… دارد می‌تواند به تقویت پنج مهارت حل مساله، تفکر انتقادی، هوش اجتماعی، خلاقیت و مهارت تصمیم‌گیری بچه‌ها از طریق بازی کمک کند.

سومین ایده با عنوان «جامپکس» از سوی آزاده الماسی معرفی شد این ایده یک صفحه الکترونیکی است که از طریق بلوتوث و وای‌فای به گوشی تلفن‌همراه، تبلت و رایانه متصل می‌شود و بچه‌ها با حرکت بر روی این صفحه می‌توانند تعدادی از بازی‌های معروف کامپیوتری را بازی کنند.

الماسی در معرفی ایده‌ی خود اظهار داشت این بازی به خاطر جذابیت‌هایی که دارد انگیزه تحرک را در بچه‌ها افزایش می‌دهد و به سلامت جسمی و تقویت سیستم ایمنی بدن آن‌ها کمک می‌کند.

کوثر مغنیان چهارمین ایده‌پردازی بود که به معرفی ایده‌ی خود با عنوان «وپو» بازی با آب پرداخت که بر اساس داستانی در زمینه‌ی طبیعت و حفظ آن طراحی کرده و از قطعاتی تشکیل می‌شود که کودک می‌تواند با آن‌ها آبشار، رودخانه و… بسازد و برای گروه سنی ۳ تا ۶ سال مناسب است.

ایده‌پرداز «وپو» نیز اعتقاد دارد این بازی می‌توان به حس مسولیت‌پذیری و تقویت مهارت‌های حرکتی، افزایش حس فضایی و تفکر انتزاعی کودکان کمک کند.

«صد ستون» عنوان ایده‌ی دیگری بود که از سوی یک گروه سه‌نفره طراحی شده است و فایزه پور اکبری به نمایندگی از این گروه به معرفی آن پرداخت.

پوراکبری گفت: این یک بازی رومیزی صفحه‌ای است که بر اساس داستان نبرد نهایی فریدون و ضحاک در شاهنامه‌ی فردوسی طراحی شده است و از ۱ تا ۷ نفر می‌توانند در این بازی مشارکت داشته باشند.

او افزود: بازی «صد ستون» تکرارپذیری بالای دارد، برای کودکان ۹ سال به بالا مناسب است و موجب تقویت اعتقادهای مذهب، عِرق ملی، پایبندی به ارزش‌ها و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی در بچه‌ها می‌شود و قابلیت صادرات به سایر کشورها را نیز دارد.

در ادامه این برنامه محیا معنوی‌فر ایده‌ی «بازی و ورزش» را که بسته‌ای ورزشی برای برخی فعالیت‌های این حوزه است معرفی کرد و گفت این ایده بر پایه سواد جسمانی طراحی شده است و به تقویت برخی مهارت‌های مهم کمک می‌کند.

او با اشاره به این‌که این بازی برای کودکان ۳ تا ۹ سال مناسب است افزود: این بازی داری ۸ ایستگاه و چیدمان ویژه‌ای است که بچه‌ها باید به‌ترتیب بر اساس دفترچه راهنما آن‌ها را انجام دهند.

«سرزمین من» عنوان ایده‌ای بود که از سوی سیدامین حسینی ایده‌پرداز آن معرفی شد، این بازی کارتی به‌گفته‌ی طراح آن برای تمامی اعضای خانواده مناسب است و موضوع آن رفع آلودگی‌های زیست محیطی است که بازیکنان باید با توجه به ماموریت‌هایی که در دفترچه راهنما برای آن‌ها تعریف شده آن را انجام دهند.

اما ایده‌ی اسباب‌بازی که بسیار مورد توجه تولیدکنندگان و مسؤولان کانون قرار گرفت و قول حمایت از آن را دادند «ماشین کنترلی» نام داشت که از سوی دانیال نورقلی‌زاده عضو نوجوان مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گنبد کاووس در استان گلستان ارائه شد.

نوجوان گلستانی در مورد ایده‌ی خود گفت: این اسباب‌بازی قابلیت دارد که بچه‌ها تمام اجزای آن را با استفاده از وسایل در دسترس خودشان به دلخواه بسازند این اسباب‌بازی دارای یک مدار الکترونیکی، دسته‌کنترل و بدنه‌ی مقوایی ماشین است که ساخت آن ساده است.

عضو کانون اعتقاد دارد آشنایی با علم الکترونیک، اتصال قطعه‌های الکترونیکی و ساخت وسایل از سوی خود بچه‌ها بسیار برای‌شان لذت‌بخش و جذاب است و موجب پرورش استعداد و رشد خلاقیت در آن‌ها می‌شود.

«بسته‌ی افزایش مهارت پیشان» عنوان ایده‌ی فرشته یاقوتی برای کودکان و نوجوانان اوتیسمی طراحی و از شخصیت حیوانی «گربه» به خاطر علاقه‌ی ارتباط‌گیری این بچه‌ها با حیوانات استفاده شده است.

به گفته‌ی این ایده‌پرداز بسته بازی «پیشان» دارای دفترچه راهنما و پویانمایی‌های آموزشی است که هم برای خود بچه‌ها و هم برای خانواده‌هایی که با آن‌ها در ارتباط هستند مناسب است و پس از تماشای فیلم‌ها می‌توانند از پازل‌ها، ماسک‌ها و عروسک‌های انگشتی برای افزایش مهارت‌های ارتباطی و شناختی کودکان اوتیسمی استفاده کنند.

دهمین ایده‌ای که در سومین رویداد ملی «ایده‌آزاد» اسباب‌بازی معرفی شد «داستان دست‌ها» نام دارد که موضوع آن کودکان ناشنوا، شناخت راه‌کارهای پذیرش آن‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن‌هاست.

نیما قانعی در این باره گفت: در این بازی افراد شنوا و ناشنوا در موقعیتی برابر قرار می‌گیرند و ارتباط میان آن‌ها تقویت می‌شود و به نوعی آموزش زبان اشاره نیز محسوب می‌شود.

«ماهیتو بساز» ایده‌ی مینا مرادی آخرین ارائه در این برنامه بود که معرفی شد این اسباب‌بازی یک پازل حجمی به شکل ماهی است که بچه‌ها باید قطعه‌های مخصوص ماهی خودشان را از داخل کیسه‌ها پیدا و آن را تکمیل کنند.

مرادی گفت این بازی به رشد جسمانی، تقویت هماهنگی چشم و دست و مهارت دست‌ورزی بچه‌ها کمک می‌کند.

تجلیل از ۱۱ ایده‌پرداز برتر سومین رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی پایان‌بخش ویژه‌برنامه‌ی معرفی ایده‌ها بود که مهر ماه، ۱۳۹۹ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.