پرویز اسکندرپور خرمی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسکندرپور خرمی پژوهشگر، نقاش و خادم بازسازی عتبات عالیات، بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.

اسکندرپور خرمی پژوهشگری هنر و استادی دانشگاه تربیت مدرس را نیز در کارنامه داشت. او متولد سال ۱۳۳۸ در تهران بود که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس دریافت کرد و مدرک دکترای پژوهش هنر خود را نیز از دانشگاه شاهد تهران گرفت.

مجموعه کتاب پنج‌جلدی «آموزش نگارگری» که توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده، از دیگر آثار به جا مانده از زنده‌یاد اسکندرپور است.