به گزارش خبرگزاری مهر، امسال استفاده از سیستم سرمایشی یا کولر تاکسی‌ها در فصل تابستان، دارای دستورالعمل اجرایی خاص‌تری نسبت به سال‌های گذشته بود. حال باتوجه به کاهش دمای هوا و تشدید شیوع ویروس کرونا، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از تهیه دستورالعمل دیگری برای استفاده از سیستم گرمایشی یا بخاری تاکسی‌ها خبر داد.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران، از برگزاری جلسه امروز این سازمان با متخصصان و کارشناسان سلامت و بهداشت درباره اقدامات اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا در ناوگان تاکسیرانی، خبر داد و افزود: موضوع مهم دیگر که پس از استفاده همه سرنشینان خودرو از ماسک، دنبال می‌شود و رعایت آن برای همه رانندگان ضروری است، تعویض و جریان داشتن هوا داخل تاکسی است.

وی با بیان اینکه هوای داخل خودرو باید به صورت مداوم جابه‌جا شود، بیان کرد: به بیانی دیگر به علت حضور مسافر باید هوا داخل خودرو جریان داشته باشد. همچنین به میزانی که تهویه هوای داخل خودرو اتفاق افتد باید پنجره‌ها باز باشد.

قنادان ضمن اشاره به سردی هوا، گفت: شرط نخست استفاده از سیستم سرمایشی و گرمایشی خودرو در دوران کرونایی باز بودن پنجره‌ها است. سپس قراردادن حالت سیستم گرمایشی یا سرمایشی روی تهویه خارجی است. تهویه داخلی سبب چرخش هوای داخل کابین تاکسی می‌شود و تهویه خارجی هوای خارج از تاکسی را به خودرو وارد می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در پایان بیان کرد: باتوجه به اینکه درجه حرارت هوا به میزانی سرد نشده که بخاری خودرو روشن شود، استفاده از تهویه خارجی ضروری نیست. اما باز بودن پنجره‌های خودرو برای تمامی تاکسی‌ها ضروری و اجبار است.