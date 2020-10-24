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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۲۳

استاندار تهران خبر داد؛

کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان پایتخت تا پایان آبان ماه

کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان پایتخت تا پایان آبان ماه

تهران- استاندار تهران از کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان پایتخت تا پایان آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان پایتخت تا پایان آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و با توجه به گسترش و شیوع مجدد بیماری کرونا در استان تهران و اهمیت اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تمامی دستگاه‌ها در استان تهران مکلف اند از روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ تا پایان ماه جاری نسبت به کاهش حضور کارکنان خود به میزان ۵۰ درصد اقدام نمایند.

محسنی بندپی افزود: بدیهی است ارائه خدمات به صورت شیفت بندی و دورکاری کارکنان در ادارات استان صورت می‌پذیرد.

وی بیان داشت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در استان، دستگاه‌های اجرایی استانی، فرمانداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، کلیه بانک‌های استان و دفاتر مرکزی شرکت‌های خصوصی مشمول اجرای این مصوبه می‌باشند.

استاندار تهران عنوان داشت: ناظرین دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداری تهران به منظور اجرای دقیق و صحیح این مصوبه به دستگاه‌های فوق الذکر مراجعه و در صورت مشاهده هرگونه سهل انگاری با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5055464

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    نظرات

    • بهمن IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      از مسولین که واکسن کرونا را در اختیار کارگران و کارمندان بخش خصوصی قرار دادند متشکریم. اگر بقیه اصناف هم مانند اینها اقدام کرده بودند! احتیاج به تعطیلی نبود.

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