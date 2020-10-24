به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان پایتخت تا پایان آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و با توجه به گسترش و شیوع مجدد بیماری کرونا در استان تهران و اهمیت اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تمامی دستگاه‌ها در استان تهران مکلف اند از روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ تا پایان ماه جاری نسبت به کاهش حضور کارکنان خود به میزان ۵۰ درصد اقدام نمایند.

محسنی بندپی افزود: بدیهی است ارائه خدمات به صورت شیفت بندی و دورکاری کارکنان در ادارات استان صورت می‌پذیرد.

وی بیان داشت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در استان، دستگاه‌های اجرایی استانی، فرمانداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، کلیه بانک‌های استان و دفاتر مرکزی شرکت‌های خصوصی مشمول اجرای این مصوبه می‌باشند.

استاندار تهران عنوان داشت: ناظرین دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداری تهران به منظور اجرای دقیق و صحیح این مصوبه به دستگاه‌های فوق الذکر مراجعه و در صورت مشاهده هرگونه سهل انگاری با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.