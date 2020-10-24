وداع قهرمان نوجوانان وزنه برداری آسیا با میادین ورزشی

علی اسکندرزاده قهرمان وزنه برداری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به وزن ۷۳ کیلوگرم آمده‌ام و در ایام سخت شیوع ویروس کرونا ورزش را ترک نکردم.

وی با بیان اینکه زیر نظر آقای پیربند، مربی دلسوز خود که دلگرمی جوانان و ورزشکاران است، تمرین می‌کنم، افزود: در این مدت توانستم رکوردهای خوبی بزنم و قرار بود در لیگ برتر با چند نفر از بچه‌های خوب تهران مانند سعید سیار، صادق حیدری و بالاخیری و … شرکت کنیم.

اسکندرزاده گفت: اما وقتی پاداش مسابقات آسیایی چند سال پیش را برایم واریز کردند، شوکه شدم و پس از مشورت با دوستانم قرار شد، دیگر در مسابقات وزنه نزنیم.

این قهرمان وزنه برداری ادامه داد: موضوع مبلغ پاداش نیست، زیرا من ۱۰ برابر این مبلغ خرج کردم، تا بتوانم برای کشورم افتخار آفرینی کنم، اما با این کارها ارزش کار ورزشکار را پایین می‌آورند.

وی گفت: ای کاش این مبلغ را هم به کسی نمی‌دادند و ما را که فقط به عشق مردم ورزش می‌کنیم بیش از این آزار نمی‌دادند، لازم می دانم بگویم، متأسفانه فدراسیون همان مبلغ را هم به صورت کامل ادا نکرده است.