بحران لیبی از طریق سیاسی و گفتگو باید حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از توافق آتش بس بین طرف‌های درگیر در لیبی استقبال کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با قدر دانی از نقش سازمان ملل متحد و طرف‌های لیبیایی مذاکره کننده در دستیابی به این توافق، ابراز امیدواری کرد این آتش بس پایدار بوده و تمامی طرف‌ها به تعهداتشان ملتزم باشند.

خطیب زاده با تاکید بر ضرورت قطع دخالت‌های خارجی در روند توافقات طرف‌های مذاکره کننده در لیبی، بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با راه حل نظامی برای‌حل این بحران را خاطر نشان ساخت و خواستار حل بحران لیبی از طریق سیاسی و گفتگو شد.