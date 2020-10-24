شاهد دوران طلایی تعامل نیروهای مسلح هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتفاق هئیت همراه برای تبریک هفته نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی ناجا حضور یافت و با سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی دیدار و گفت و گو کرد.

سردار حسین اشتری در این دیدار صمیمانه، ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن عسگری (ع) و با تبریک آغاز امامت امام زمان (عج)، اعیاد ربیع الاول و هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: خدا را شاکریم که در آخرین روز هفته نیروی انتظامی میزبان فرمانده ای مردمی هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مناسبت هفته ناجا، افزود: پیام ایشان موجب ارتقا روحیه ما و همه نیروهای پلیس شد؛ همکارانم از دورترین نقطه تا بازنشستگان، به وجود خود افتخار می‌کنند و توفیق سربازی ولایت را غرور آفرین می‌دانند.

وی با اشاره به برنامه‌های برگزار شده در هفته نیروی انتظامی ادامه داد: هدف ما در این هفته، ارائه خدمات بیشتر به مردم و رسیدگی بیشتر به امور کارکنان ناجا است.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مأموریت‌های ناجا و گستردگی کار در آن، این نیرو را به عنوان یک سازمان بی نظیر در بین سایر سازمان‌ها رقم زده و بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ناجا علاوه بر مأموریت‌های ذاتی خود یک سازمان خدمتگزار است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اقدامات درخشان نیروهای مسلح همزمان با شیوع کرونا ادامه داد: امروز این مهم، مورد تاکید فرمانده معزز کل قوا (مدظله العالی) است و ایشان تاکید فرمودند که همه سازمان‌ها بایستی در این خصوص پای کار باشند گرچه معظم له از اقدامات انجام شده ابراز رضایت نمودند.

وی تاکید کرد: امروز نیروهای مسلح باعث افتخار کشور هستند و در هر حادثه‌ای در کنار مردم بوده و خواهند بود و مردم هم آنها را دوست دارند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به شعار امسال هفته ناجا با عنوان با هم برای امنیت و سلامت بیان کرد: امروز حافظان امنیت و سلامت در کنار هم هستند تا بتوانند این ویروس منحوس را شکست دهند.

سردار اشتری با تقدیر و تشکر از حمایت‌های فرمانده سپاه پاسداران گفت: دوران طلایی تعامل و همکاری نیروهای مسلح را شاهدیم چراکه در هر شرایط و مأموریتی فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی کنار هم هستند. تعامل و همدلی بین نیروهای مسلح و سایر بخش‌ها می‌تواند تلاش دشمنان را ناکام و توطئه آنان را خنثی کند و وظیفه همه ما این است که چنین تعامل و همدلی را حفظ و ارتقا دهیم.