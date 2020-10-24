کشف کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری تصریح کرد در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری از آنها، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود با اقدامات اطلاعاتی و تحقیق جامع از مالباختگان مشخص شد فردی به نام «اسماعیل» با معرفی خود به عنوان مدیرعامل یک شرکت تجاری معلوم در شهرستان بندرعباس و تاجر صادرکننده میگو و واردکننده لاستیک با دادن وعدههای کاذب و ایجاد تبلیغات گسترده در فضای مجازی، کلاهبرداری کرده است.
فرمانده پلیس هرمزگان اضافه کرد طی تحقیقات مشخص شد متهم با استفاده از شیوههای متقلبانه و استفاده از عناوین سیاسی و دولتی و جلب اعتماد برخی از شهروندان با تنظیم قراردادهای سرمایهگذاری، مجموعاً ۶۰۰ میلیارد تومان از سرمایهگذاران کلاهبرداری کرده است.
به گفتهسردار جعفری، با توجه به احتمال فرار متهم از کشور ضمن هماهنگی با مقام قضایی، این متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و در بازرسی از محل تعداد زیادی اسناد، مدارک همچون اوراق گمرکی ساختگی مربوط به حملونقل کالا و اسناد حسابداری و سیستمهای رایانهای کشف شد و یک خودروی سمند هم توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد در ادامه تحقیقات انبار مربوط به شرکت نیز در یکی از روستاهای تابعه بندرعباس شناسایی و در بازرسی از انبار، مقادیری روغن با مارک مشخص کشف شد که پس از هماهنگی قضایی دفتر شرکت و انبار مذکور پلمب شد.
همچنین کارکنان این شرکت و کلیه افراد مرتبط با این موضوع احضار شدند که در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شرکت موردنظر از ابتدای تاسیس تاکنون هیچ فعالیتی درزمینهی صادرات و واردات انجام نداده است.
نظر شما