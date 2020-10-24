مدافع سلامت بیمارستان سلمان فارسی بوشهر به همکاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رزمی از بهیاران بیمارستان سلمان فارسی تأمین اجتماعی بوشهر بر اثر ابتلاء به کرونا آسمانی شد.

دکتر سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پیامی شهادت محمدرضا رزمی بهیار بیمارستان سلمان فارسی را که در راه مبارزه با کرونا جان خود را فدای سلامتی دیگران کرد، تسلیت گفت.

همچنین زهرا نویدی فرد مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در پیامی شهادت دومین شهید مدافع سلامت در تأمین اجتماعی استان را تسلیت گفت.

نخستین شهید مدافع سلامت در تأمین اجتماعی استان بوشهر، زنده یاد زهرا عبداللهی از کارکنان درمانگاه تأمین اجتماعی شهید مطهری گناوه بود که به عنوان اولین زن شهید مدافع سلامت استان، مرداد به خیل شهدای سلامت پیوست.