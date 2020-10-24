به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی عصر شنبه در جمع فعالان مذهبی با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت آغاز زعامت حضرت ولیعصر (عج) به تبیین ابعاد و زوایای شخصیتی حضرت امام حسن عسکری (ع) پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همچون آبا و اجداد طاهرینش دارای ویژگی‌های ممتازی است.

وی ادامه داد: از اهم ویژگی‌های آن حضرت می‌توان مسئله زمینه‌سازی برای غیبت حضرت ولی عصر (عج) را نام برد.

حجت الاسلام سروستانی اضافه کرد: حضرت امام حسن عسکری (ع) این زمینه را فراهم کرد تا مسئله غیبت حضرت امام زمان (عج) به امر پروردگار برای مردم غیرمترقبه نباشد و مردم آمادگی اطاعت از آن حضرت را در غیاب ایشان داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های حضرت امام حسن عسگری علیه السلام مبارزه با خلافت ظلم و جور بود، ادامه داد: در حقیقت مقابله با جریانات انحرافی، زیاده‌خواهی خلفای ظالم و پیمودن مسیر واقعی اسلام بود راهبرد اصلی آن حضرت بود که در نهایت باعث شد آن حضرت در سن ۲۸ سالگی و در سنین جوانی به دست خلفای عباسی به صورت مظلومانه‌ای به شهادت رسیدند.

وی افزود: حضرت امام حسن عسکری (ع) به مدت شش سال از عمر نورانی خویش را، پس از شهادت پدر آن امام در سنگر امامت و ولایت رهبری جامعه اسلامی را عهده‌دار بودند و چه در این دوران و چه دوران قبل از امامت، خدمات ویژه‌ای را به جهان اسلام ارائه فرمودند.

حجت الاسلام سروستانی ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر (عج) تصریح کرد: آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارشان مسئولیت زعامت و پیشوایی امور مسلمین را به عهده گرفتند و از سال ۲۶۰ تاکنون به عنوان پیشوای امت اسلامی رهبری مردم را عهده دار هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: اگرچه امام عصر در پس پرده غیبت حضور دارند، لیکن انتفاع مردم در زمان غیبت امام همان گونه‌ای است که خورشید از پس ابرها بر زمین می تابد و نور خود را به زمین می‌رساند و زمین را نورانی می‌کند.