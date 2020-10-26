استمرار کمبود انسولین در یزد/وعده مسئولان محقق نشد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: یزد به دلیل شیوع بالای دیابت از جمله استانهایی است که میزان مصرف انسولین در آن بالاست اما مدتی است که کمبود انسولین قلمی بیماران را کلافه و نگران کرده است.
بیماران دیابتی یزد هر چند وقت یکبار برای تهیه انسولین دچار مشکل میشوند اما از خردادماه امسال کمبود انسولین به شکل جدیتری مشهود است و بیماران را برای تهیه این دارو با مشکلات جدی مواجه کرده است.
کمبود انسولین یک مرتبه در خردادماه برای بیماران دیابتی بحران ساز شد به نحوی که تا مدتها انسولین قلمی به یک داروی کمیاب تبدیل شد و برخی از بیماران که استفاده از انسولین برای آنها حیاتی بود ناچار به تهیه این دارو از تهران و اصفهان شدند.
بعد از مدتی این مشکل به تدریج رفع شد اما همچنان هم این دارو در تمام داروخانهها در دسترس نبود و تعداد محدودی از داروخانهها با کارت ملی اقدام به فروش انسولین میکردند.
این مشکل بار دیگر در شهریور ماه سال جاری نیز تکرار اما باز هم به صورت مقطعی برطرف شد و حالا از نیمه مهرماه دوباره کمبود انسولین وارد فاز جدیدی شده است.
انسولین قلمی در داروخانههای یزد موجود نیست
در شرایطی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یزد قول داده بودند مشکل کمبود انسولین تا پایان مهرماه برطرف میشود، این وعده هنوز محقق نشده و هنوز هم داروخانههای یزد خبری از انسولین قلمی نیست.
بررسی میدانی خبرنگار مهر از چند داروخانه شبانهروزی در سطح شهر یزد نیز حکایت از نبود انسولین قلمی در داروخانهها دارد.
یکی از بیماران دیابتی که به داروخانه شهید چمران یزد مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: از اول امسال دائم برای تهیه انسولین با مشکل مواجه هستم و استرس کمبود انسولین وضعیت بیماریام را وخیمتر کرده است.
محمدرضا شایق بیان کرد: از خرداد ماه تاکنون یا در داروخانهها انسولین نبوده یا اگر بوده با کارت ملی و به صورت سهمیه بندی دارو دریافت کردهام.
وی افزود: در خانواده ما من، پدر و مادرم هر سه انسولین مصرف میکنیم و اکنون مدتهاست که یکی از دغدغههای ما تهیه انسولین است.
توزیع محدود انسولین قلمی در ۵۰ داروخانه در سطح استان
مسئول تدارکات دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این باره به مهر گفت: تلاش ما برای تأمین انسولین مورد نیاز یزد ادامه دارد و اکنون به تعداد محدودی تهیه و به صورت سهمیه بندی در اختیار داروخانهها قرار گرفته است.
کفیری عنوان کرد: در حال حاضر ۵۰ داروخانه در سطح استان به صورت محدود اقدام به توزیع انسولین میکنند اما کمبود این دارو با توجه به آمار بیماران انسولینی هنوز وجود دارد.
وی بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی خط تولید انسولین ایرانی مشکل کمبود انسولین برای همیشه در کشور برطرف شود.
کفیری، مشکل کمبود انسولین را به دلیل وارداتی بودن این دارو دانست و گفت: تحریمها سبب شده در زمینه تأمین برخی داروهای خاص همچنین انسولین با مشکل مواجه باشیم.
نگرانی مردم از انسولین نا ایمن
اما با اعلام خبر راه اندازی تولید خط داخلی انسولین در کشور، برخی افراد سو استفاده را آغاز کرده و اقدام به عرضه انسولین چینی کردهاند که این نوع انسولین توسط متخصصان غدد داخلی و متابولیسم رد شده است.
برخی متخصصان نیز داروی تولید داخل را فعلاً نا ایمن دانسته و گفتهاند: وزارت بهداشت اصرار به استفاده از انسولین داخلی دارد اما مردم بدانند که این انسولینها ایمن نیست.
سخنان دکتر علیرضا استقامتی، فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم مدتی است که در کانالها و گروههای مختلف در یزد به اشتراک گذاشته میشود و مردم خواستار پاسخگویی در مورد این اظهارات شدهاند.
این پزشک متخصص گفته: انسولینهای قلمی که در داخل کشور تولید میشوند کاملاً کپی و چهبسا کپی محصولات بیولوژیکی بسیار سخت و پیچیده است و حتی شرکتهای خارجی که این محصول را شخصاً تولید میکنند بر این عقیدهاند که تأثیر برخی انسولینهای قلمی از دیگر محصولاتشان متفاوت است. بنابراین انسولینها باید با تکنولوژی کاملاً پیشرفته انجام شود. اگرچه افرادی که ادعا میکنند انسولین قلمی در ایران تولید میشود باید بدانند که ماده اصلی و اولیه این محصول از چین وارد میشود و شرکت پویش دارو آن را وارد میکند. حال همین انسولینی که در کشور ما به عنوان تولید ملی از آن یاد میشود در اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا ممنوع است و داروخانهها اجازه فروش آن را ندارند.
آمار دیابتیهای یزد از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است
با این اظهارات اکنون نگرانی بیماران دیابتی دو چندان شده و علاوه بر رنج نبود و کمبود انسولین باید بار نگرانی دیگری را نیز به دوش بکشند نگرانی از اینکه آیا دارویی که تهیه کردهاند خارجی و به اصطلاح اصل است یا داروی کپی است که برخی متخصصان منع مصرف آن را اعلام کردهاند.
با توجه به اینکه مدتها پیش، آمار بیماران دیابتی استان یزد با جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، از ۱۰۰ هزار نفر گذشته بود، ضروری است تا مسئولان امر تلاش جدیتری برای تأمین انسولین مورد نیاز بیماران داشته باشند و تلاش کنند سهمیه بیشتری از این دارو برای استانی نظیر یزد با شرایط خاص دریافت کنند تا مردم علاوه بر رنج بیماری، رنج تهیه دارو را نیز متحمل نشوند.
نظر شما