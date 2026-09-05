رقابت ۸۵ حافظ قرآن مازندران در آزمون تخصصی ارزیابی حافظان

حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله نخست آزمون شفاهی حافظان قرآن کریم در استان اظهار کرد: این آزمون طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ شهریورماه برگزار شد و شرکت‌کنندگان برای کسب امتیاز لازم در درجات سه، چهار و پنج مدرک تخصصی حافظان قرآن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: حافظانی که حدنصاب لازم را کسب کنند، موفق به دریافت مدرک تخصصی مربوطه شده یا در صورت نیاز به ادامه فرآیند ارزیابی، به مرحله بعدی راه خواهند یافت.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان کرد: داوری این مرحله از آزمون را آقایان محسنی و ادیانی و خانم‌ها شعبانی، فرشتیان و جوادی بر عهده داشتند.

حجت‌الاسلام رمضانی ادامه داد: این آزمون با همکاری مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت «اسوه حسنه» بابل و «ام‌ابیها» شهرستان ساری برگزار شد.

وی درباره مرحله بعدی آزمون نیز گفت: نوبت دوم آزمون شفاهی در آذرماه سال جاری برگزار می‌شود و افرادی که در مرحله نخست غایب بوده یا موفق به کسب حدنصاب نشده‌اند، می‌توانند در آبان‌ماه از طریق سامانه مربوط نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و در مرحله دوم آزمون حضور یابند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به روند برگزاری این طرح افزود: مرحله کتبی بیست‌ویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم نیز اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شده بود.

رمضانی حفظ قرآن کریم را یکی از زمینه‌های مهم برای تعمیق ارتباط با آموزه‌های قرآنی دانست و اظهار کرد: تداوم برگزاری برنامه‌های ارزیابی و اعطای مدارک تخصصی می‌تواند در ایجاد انگیزه میان حافظان، ارتقای سطح علمی آنان و استمرار فعالیت‌های قرآنی مؤثر باشد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه فرهنگ حفظ قرآن و تربیت حافظان گفت: دستگاه‌های فرهنگی، مؤسسات قرآنی، خانواده‌ها و سایر بخش‌های جامعه باید با توجه بیشتر به این حوزه و حمایت از حافظان، زمینه شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای قرآنی را فراهم کنند.