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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

بازی‌های جهانی روستایی و عشایری- قرقیزستان

مصطفی طغانی قهرمان کشتی پهلوانی شد

مصطفی طغانی قهرمان کشتی پهلوانی شد

نماینده ایران در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم کشتی پهلوانی با پیروزی مقتدرانه برابر حریف قرقیزستانی قهرمان بازی‌های جهانی عشایر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طغانی نماینده ایران در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم کشتی پهلوانی با نمایشی مقتدرانه در فینال مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، برابر حریف قرقیزستانی خود به پیروزی رسید و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

طغانی در دیدار نهایی با قدرت ظاهر شد و با ضربه فنی حریف میزبان را با شایستگی بر سکوی نخست ایستاد و یکی دیگر از طلاهای ارزشمند کاروان ایران را به ارمغان آورد.

این قهرمانی اما تنها به پیروزی در میدان مسابقه ختم نشد. طغانی پس از پایان مبارزه، با روحیه پهلوانی و منش جوانمردانه، حریف خود را در آغوش گرفت؛ حرکتی که با تشویق گسترده تماشاگران حاضر در سالن همراه شد.

طغانی با ترکیب قدرت و اخلاق، هم قهرمان میدان شد و هم تصویری ماندگار از فرهنگ پهلوانی ایران به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6937862

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