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۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۲۵

یک کارشناس امنیتی هشدار داد:

آمریکاییهای مستقر در عین الاسد از گروه های تروریستی حمایت می کنند

آمریکاییهای مستقر در عین الاسد از گروه های تروریستی حمایت می کنند

یک کارشناس امنیتی عراقی نسبت به حمایت نظامیان آمریکایی از عناصر تروریستی در حومه استان های عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «علی الوائلی» یک کارشناس امنیتی عراقی اعلام کرد که آمریکایی‌ها به ویژه در پایگاه عین الاسد از برخی گروه‌های تروریستی و شبکه‌های زیر زمینی آنها در اطراف استان‌های عراق حمایت می‌کنند.

وی در ادامه افزود: آمریکایی‌ها از این عناصر تروریستی در مناطق دور دست که نیروهای امنیتی عراق به آنها تسلط ندارند حمایت می‌کنند.

الوائلی بیان کرد: عناصر تروریستی هر از چند گاهی در عراق دست به اجرای عملیات خرابکارانه می‌زنند تا ثبات این کشور را خدشه دار کنند.

وی گفت: گروه‌های تروریستی در عراق و شبکه‌های زیرزمینی آنها در اطراف شهرها و استان‌های این کشور به ویژه صلاح الدین و دیالی و الانبار فعال هستند.

الوائلی بیان کرد: این تروریست‌ها از سوی نیروهای خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه عین الاسد حمایت می‌شوند.

کد مطلب 5057381
فاطمه صالحی

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