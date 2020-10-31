حمایت استاندار خراسان شمالی از حضور اترک در لیگ کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان لیگ کشتی، عبدالمهدی نصیرزاده، رییس سازمان لیگ کشتی با حضور در دفتر استانداری خراسان شمالی، با محمدعلی شجاعی دیدار و گفت و گو کرد.



موضوع این نشست پیرامون وضعیت تیم اترک خراسان شمالی در بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد بود. این تیم که سابقه نایب قهرمانی در لیگ نوزدهم را در کارنامه دارد، در دور رفت با توجه به ورود دیرهنگام نتوانست نتایج خوبی را کسب کند.



رییس سازمان لیگ کشتی با اشاره به آمادگی نه چندان بالای تیم اترک گفت: انتظار داریم که با حمایت شما تیم اترک از اعتبار خود به عنوان نایب قهرمان لیگ دفاع کند. به هر حال سال گذشته در جریان لیگ برتر کشتی و جام باشگاههای جهان مشخص شد که مردم خراسان شمالی چقدر به کشتی علاقه دارند و این استان چقدر در این رشته پتانسیل دارد. امیدواریم با حمایت شما در دور برگشت مسابقات عملکرد متفاوتی را از اترک شاهد باشیم. البته چند روز بیشتر تا پایان فرصت نقل و انتقالات باقی نمانده و باید هر چه زودتر برای تقویت نماینده استان خود اقدام کنید.



استاندار خراسان شمالی هم در ادامه نشست عنوان کرد: امسال اتفاقاتی باعث شد تا خیلی دیر وارد لیگ شویم. ابتدا قرار بود شهرداری بجنورد تیمداری کند که این اتفاق نیفتاد و در نهایت همان تیم اترک که سال گذشته هم در مسابقات بود، در لیگ برتر کشتی حاضر شد. هر گونه حمایتی لازم باشد، برای دفاع از اعتبار نایب قهرمانی لیگ برتر انجام خواهیم داد. من در اولین فرصت با مدیران باشگاه اترک جلسه‌ای را برگزار می‌کنم و از آنها می‌خواهم خیلی زود برای تقویت تیم خود اقدام کنند.