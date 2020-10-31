وقوع انفجار در خط لوله انتقال گاز در استان «المثنی» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، یک انفجار طی امروز شنبه در خط لوله انتقال گاز در استان المثنی عراق به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، برخی منابع این انفجار را مهیب گزارش کردند. گفته می‌شود که این انفجار در نزدیکی یکی از مقرهای سازمان حشد شعبی رخ داده است.

منابع عراقی اعلام کردند که انفجار مذکور در منطقه «النجمی» واقع در شهر «السماوه» به وقوع پیوسته است.

در همین ارتباط، یک منبع امنیتی اعلام کرد که به دنبال انفجار مذکور ۲ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) نیز با انتشار مطلبی ضمن تأیید خبر انفجار استان المثنی اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی یکی از مقرهای حشد شعبی به وقوع پیوسته است.